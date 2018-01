A Fidesznél a kultúra is csak az "érdekkör" szolgálója

Az Együtt elfogadhatatlannak tartja, hogy a Fidesz-kormány súlyos százmilliárdokat szór el a kultúrafinanszírozás terén olyan beruházásokra, amelyek csak és kizárólag a fideszes érdekkör érdekeit szolgálják.

A felesleges központi beruházások, mint például a kulturálisnak hazudott kormányzati negyed építése, a Városliget szétrombolásával járó múzeumi negyed építése, vagy éppen a Magyar Művészeti Akadémia kistafírozása nem helyettesítheti a kultúrához való hozzáférést a legszélesebb társadalmi csoportok számára! - írja az Együtt közleményében. Az ellenzéki párt a választási programjában megoldást kínál a magyar kulturális élet problémáira is. Így arra is garanciát vállal, hogy kormányváltás után a hátrányos régiókban is lehetővé teszi a kultúrához való hozzáférést. Az Együtt beépíti a kulturális, művészeti ismereteket és készségek fejlesztését az oktatásba az óvodától az érettségiig. A vidéki településeken, hátrányos helyzetű városrészekben pedig integrált közösségi tereket hoz létre a helyi civil kezdeményezéseknek - írják a dokumentumban.