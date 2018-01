Andor László vezeti Karácsony tanácsadó csapatát

A politikai belépő után most jön a technikai gépezet elindítása – ezt január elején mondta a Népszavának Balázs Péter volt külügyminiszter, amikor a frissiben megalakult a V18 terveiről kérdeztük. Mint akkor megírtuk: a tizenegy volt kormánytag által alapított csoport nem tart kapcsolatot egyetlen párttal sem, nem támogatja egyiket sem, konkurencia sem akar lenni, tagjainak egyetlen célja van: elérni, hogy a választók menjenek el szavazni 2018-ban. Azt is cáfolták, hogy - mint előzőleg a sajtó meglebegtette az esélyét - részt vállalnának Karácsony Gergely árnyékkormányában. Nos, ha árnyékkormányban nem is, de az egyikük valami másban mégis.