Vízió egy koalícióról

Bízom abban, hogy Lendvai Ildikó olvassa e lap írásait, ezért neki üzenem: igaza volt a Lányi Andrással folytatott tévébeszélgetésben. A Jobbik jelenleg – és talán még legalább egy cikluson át – vállalhatatlan, tehát szerintem sem szabad egyezkedni velük. Képzeljük el, hogy ha az összefogott teljes mai ellenzék kis többséget szerezne, akkor hogyan vennék be a Jobbikot a kormánykoalícióba, még ha azt akár technikainak neveznék is? Annak milyen következményei lennének? De ha nem vennék be, nem lenne többség sem. Ez egy olyan akna, amely csak egyike a jelenlegi választási törvény csapdáinak. S ha ezt felismeri az összes, demokratikus ellenzéki párt, akkor megnyílik a kétfrontos harc lehetősége. Az egyeztetett egyéni jelöltállításkor nemcsak a biztos fideszes körzetekben lehet elindítani az összes ellenzéki párt jelöltjét (a 27 induló feltétel a listaállításhoz), hanem a fixen jobbikosnak látszó körzetekben is. Így egy minimum három névből álló egyéni szavazólapon feltehetően megoszlanának a voksok, esélyt adva egy minimális demokratikus többség elérésére.

Polák István