Kilátás a budiból

A kormány mindenre figyel, hol mire van szükség. Mert a szükség nagy úr. A kárpátaljai Mezőgecsén kivált. Olyannyira, hogy nekiálltak a jó falusiak a rendezvényközpontjuk – mert ilyenjük is van – mellé kalákában luxusbővítményt emelni. A magyar kormány bőkezű támogatásával ugyanis lehetőségük nyílt végre egy korszerű, gravitációs rendszerű illemhelyet létesíteni. Magyarul: budit, pottyantós vécét.

„Szeretném megköszönni a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatását…" – írta Facebook-posztjában Mester András polgármester.

Egy helyi egyesület a központ fejlesztésére ugyanis félmillió forintot (!) – kb. fél Mészáros-másodperc árát – pályázott meg. Sajnos nálunk most nagy a córesz, így az anyaország csak 200 ezret adhatott, de azt is meg kell becsülni! Igaz, ebből nem futotta a többlyukú, soros elrendezésű közösségi latrinára, így a finanszírozásba magyarországi magánszemélyek is beszálltak.

Másik hír, hogy a KDNP frakció is székben utazik, igaz nem árnyék-, hanem gerincerősítő székben. (Hogy az nekik minek, fel nem foghatom.) Egy gecsei kormánytámogatás árán vették, plusz 1,2 millióért még lekvárt is. Pedig mindenki jobban járt volna, ha az árát elküldik a reterátra. (Van az a mondás a végtermékről, amit, ha polcra tesznek, lekvárnak képzeli magát, de fogalmam sincs, miért jutott az eszembe.)

A gecseiek vigyázó szemüket Nyugotszenterzsébetre vethették volna, ahol meg buszmegálló kellett, de pályázni csak kilátóra lehetett. Építettek hát egy megállót, nekidűtöttek egy létrát, fel lehet rá mászni. Kilátó kipipálva.

Ha a gecsei budiajtón van lyuk, onnan is ki lehet ám látni. Átnézni a közeli határon, a jóleső ürítkezés közben hálásan gondolni Orbán Viktorra, és arra, hová húzzák majd az ikszet. Elvégre a kormány nem hagyta szarban őket.

Veress Jenő