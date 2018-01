Bejelentették a Sziget Fesztivál első fellépőit

Bejelentették az első sztárokat, akik idén fellépnek az idei, immár 26. Sziget Fesztiválon. A nagyszínpad egyik legnagyobb sztárja a kritikuskedvenc rapper Kendrick Lamar, aki a To Pimp A Butterly (2015) című anyagáért Lamar több Grammy-díjat is elnyert. Ugyanitt lesz látható az egyik legtrendibb DJ, a norvég Kygo és a világszerte kultikussá vált Mumford & Sons nevű hipszterzenekar, amely már első albumával, a 2009-ben megjelent Sigh No More-ral megnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat.

Hallhatja és láthatja élőben a magyar közönség Liam Gallaghert, az Oasis zenekar énekesét, frontemberét és alkalmi gitárosát is. Zenél majd a brit Bastille, és Parov Stelar, akit nem először láthat a magyar közönség ellentétben az indie pop, és az elektronikus zene elegyét játszó svéd Lykke Li-vel, aki még a legkritikusabb zeneértők szerint is nagyon jól énekel. Itt lesz az amerikai Gogol Bordello. Tavalyi elmaradt koncertjét pótolja tinikedvenc, brit Clean Bandit. Az A38 színpadra érkezik a svéd Zara Larsson, a londoni alternatív rockegyüttes, a Wolf Alice, a szintén svéd elektro színtér izgalmas jelensége, a Little Dragon, az ambient popzenéjével ismertté vált amerikai Cigarettes After Sex.