Veszélyes a közös bankolás

A közös bankszámla előnyei mellett terhes is lehet, ha a kapcsolat megromlik és a társtulajdonos nem fizet, csak költ.

A bankok folyamatosan ajánlják ügyfeleiknek, hogy ha a folyószámláikhoz bankkártyát rendelnek, akkor a főkártya mellé társkártyát is vásároljanak. Ezzel a lehetőséggel a házastársak és családok szoktak élni, de nem ritka az sem, hogy olyan párok is társulnak a kártyahasználatban, akik még nem ismerték meg alaposan egymás pénzköltési szokásait. Egyik olvasónk arról számolt be, hogy megromlott a kapcsolata a párjával, s mint főkártyatulajdonos meg kívánta szüntetni annak társkártyáját, ám a bank csak akkor lenne erre hajlandó, ha a ő személyesen bemenne a bankfiókba, és beleegyezne ebbe. A felbomlott kapcsolatra tekintettel, azonban a társ erre nem hajlandó, és továbbra is használja nemcsak a kártyát, hanem közös bankszámlájukat, sőt az ehhez kapcsolódó hitelkeretet is.

A feltehetően nem ritka eset kapcsán érdeklődtünk a Magyar Nemzeti Banknál, mint pénzügyi felügyeleti - fogyasztóvédelmi szervnél, hogy a bank helyesen járt-e el? Binder István felügyeleti szóvivő ennek kapcsán a Népszavával azt közölte, hogy a bankszámlák feletti együttes rendelkezési jog szabályait nem részletezi jogszabály, ezért a hazai hitelintézetek mind-mind a saját szerződéses feltételeiket alkalmazzák ilyen esetekben. Ezekben határozzák meg a számlatulajdonosok lehetőségeit, akik egyébként a polgári jog szabályai szerint rendezhetik az egymással szemben felmerülő követeléseiket.

A hazai hitelintézetek többsége jelenleg nem kínál közös rendelkezésű folyószámlát - mondta Binder István. Létezik azonban olyan bank, amelynél korábban – akár évtizedekkel ezelőtt – volt együttes rendelkezéssel számlanyitási/megszüntetési lehetőség, s máig léteznek még ilyen típusú meg nem szüntetett, érvényes szerződések. Új folyószámla-szerződések megnyitása esetén is lehet több tulajdonos, ugyanakkor nekik már külön-külön rendelkezési joguk van a számla felett (azaz bármelyik számlatulajdonos önállóan rendelkezhet az egyenleggel vagy akár meg is szüntetheti a számlát). Egy folyószámla megszüntetésének azonban lehetnek egyéb gátló, kizáró körülményei is. Ilyen például, ha a feleknek számlafenntartási kötelezettsége van egy mögöttes hitel miatt - említette Binder István.

Ha megmakacsolja magát társkártyatulajdonos, és nem hajlandó önként lemondani a kártya- és a számlahasználatról, akkor kényszerpályát kell a főkártyásnak futni. Erről lapunknak Homa Péter, a Bankkartya.hu ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a társkártyát kezdeményező ügyfélnek célszerű a megszüntetnie az utalást a meglévő számlára, és új bevételeit más, saját rendelkezésű számlára irányítania. A dolgot bonyolíthatja, ha a bankszámlához, amelyet egyébként csak együttes akarattal szüntethetnek meg, hitelkeret is kapcsolódik. Erről a társkártyatulajdonos ugyan szabadon vehet fel pénzt, de mivel a lakossági bankszámlára már nem érkezik rendszeres jövedelem, így azt a bank előbb vagy utóbb, de felmondja. Ezzel a kényszerű közös banki kapcsolat is megszűnik - mondta Homa Péter, aki óva intett mindenkit attól, hogy egy kevéssé ismert, idegen emberrel közös bankszámlánk, s bankkártyánk legyen.

