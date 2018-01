Újabb szomorú szakítás a magyar úszóvilágban

Másfél év után vége a 29 éves Cserpes Laura és a 28 éves Gyurta Dániel szerelmének - értesült a Blikk.

Az énekesnő ugyan alig egy hete még közös fotót posztolt az olimpiai bajnok úszóval, a lap azonban megtudta, a kép az elmúlt szerelem emlékének szólt, már nincsenek együtt a ­fiatalok.

Igen, szakítottak, egy ideje már külön utakon járnak – informálták a Blikket az olimpiai bajnok környezetéből, ahonnan az is kiszivárgott, hogy hiába dúltak hatalmas érzelmek a fiatalok között, a kapcsolat egy ideje nem volt felhőtlen. Gyurta most is éli az aktív sportolók mindennapjait, azaz rengeteget edz vagy külföldi edzőtáborokba utazik. Idén ráadásul már egyedül utazgatott, tavaly Floridába még együtt mentek Laurával.

Forrás: Story/Facebook

De sok egyéb más dolog is leköti az egyébként is kevés szabadidejét, amely egy élsportolónak megadatik. Az úszószövetség elnökségének és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tagja, elfoglalt sportdiplomata, és ez bizony sok kötelezettséggel jár – sorolta Gyurta feladatait a lap informátora, aki elmondta, ezeken az olykor estébe, éjszakába nyúló programokon az úszó rendszeresen egyedül vett részt. Mindeközben Cserpes Laura is nagyon elfoglalt, az elmúlt hónapokban leforgatott egy sorozatot, végigcsinálta a Sztárban sztárt, mindezt a rendszeres koncertjei mellett.

A fiatalok kevés alkalommal engedtek bepillantást magánéletükbe: ezen ritka pillanatok egyike volt, amikor Laura a lelátóról szurkolt Gyurtának a vizes vb-n, és könnyekben tört ki, amikor az úszó nem teljesített annyira jól- idézi fel a Blikk, hozzátéve: a 2016 őszén egy Cserpes Laura-koncerten elindult szerelmi történetnek vége van, a fiatalok úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják az életüket.

