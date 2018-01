Brit aggodalmak: háborúra készülhet Moszkva

Meglepetésszerűen rohanhatják le a NATO-t, nyilatkozta a brit hadsereg parancsnoka, tudósít az Euronews.

A brit hadsereg parancsnoka, Sir Nick Carter szerint a nagyszabású hadászati fejlesztések arra utalnak, hogy Moszkva háborúra készül. Bár a NATO jelenleg még vissza tudna verni egy orosz támadást, szerinte a jövőben Nagy-Britannia csak úgy védheti meg magát, ha lépést tart Moszkva fegyverkezési költéseivel.

Hétfői sajtótájékoztatójában elmondta, Szíriában már bebizonyosodott, az orosz hadsereg akár 1500 kilométerről is képes rakétatámadások végrehajtására. Kiberhadserege pedig rendszeresen támad nyugati szervereket.

„Azt gondolom, hogy egy konfliktus esetén az oroszok sokkal előbb indítanának támadást mint mi, és nem is számítanánk rá” - fogalmazott Carter. Azt is elmondta, Moszkva a NATO kollektív védelemről szóló cikkelyét felhasználhatja arra, hogy lekösse valahol a nyugati haderőket, míg aztán lerohanja Európát. „Ennek nem szabad bedőlni”, tette hozzá, emlékeztetve arra is, az orosz hadsereg több hadgyakorlaton szimulálta már Európai Uniós országok lerohanását.

A londoni kormány szerint Carter mindössze azért tette apokaliptikus nyilatkozatát, hogy biztosítsa a biztonsági kiadások helyzetét a költségvetésben.