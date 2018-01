Lehet véleményezni

Fájdalommal tudatjuk, nem sikerült elérni, hogy ne Soros nevessen a végén. Bár még nem is vagyunk a végén - hiszen csak áprilisban kell az urnákhoz járulni -, már most is nevetségesek az ismétlődő kampányok. Vagyis a hatalom igyekezete, hogy rávegye a választópolgárokat, időben kezdjenek el rettegni, és ennek következményeképpen adjanak újabb (egyelőre) négy évet nekik. Amit e célért már hónapok, sőt évek óta csinálnak, az valóban komikus - és nagyon szomorú.

Nem volt elég a népszavazás, aztán a nemzetinek és konzultációnak nevezett újabb kampány. Most még rátesznek egy lapáttal, amikor a Stop Soros fedőnevű törvényjavaslathoz várják a nép hozzászólását. Mint a kormányzati kommunikációért felelős államtitkártól megtudhattuk, mindenki kifejtheti a véleményét. Tiltakozásra is számítanak - mondta még Tuzson Bence, aki egyike a mindenre kész és képes megmondóembereknek.

Az már természetesen más kérdés, mit kezdenek azokkal a nézetekkel, amelyek nem egyeznek az övéikkel. Pártunk és kormányunk olvasatában ugyanis éppen a nép egyöntetű akarata kényszerítette ki ezt az új jogszabályt. Így tehát ha valakinek éppenséggel kifogása lenne az újabb kampány, vagy Soros György és a civil szervezetek tervezett megbélyegzése ellen, az kiteheti a véleményét az ablakba. Úgysem számít, hiszen az össznépi kívánsággal (Stop) nem érdemes szembemenni. És még örüljenek az ellenzők - a rosszak, a nem magyarok, mind a milliárdos emberei -, hogy nem torolják meg, amiért nem állnak be a kórusba.

A megmondóemberek pedig nem restellnek erkölcsi és politikai kötelességet emlegetni. Ez számukra egyet jelent a migránsok, Brüsszel, Soros és a civilek elítélésével. A cél egyértelmű: nem engedhetik, hogy bárki megakadályozza őket a haza megmentésében. Értsd: hatalmuk meghosszabbításában.

Sebes György