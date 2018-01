Szerelemről és hivatásról vall Brigitte Macron

Csöndben, szinte feltűnés nélkül jelent meg az első dáma életrajzi könyve, amiből az is kiderül, hogy milyen közéleti szerepre készül.

Január elején még a vezető napilapok is hallgattak a közelgő megjelenésről, csupán néhány párizsi politikai hetilap jelentette be, hogy január 17-én megjelenik az első könyv, amely bepillantást enged abba, hogy miként élt az egykori pedagógus, mielőtt több mint fél éve az államfő társaságában beköltözött volna az Elysée-palotába.

A közzétett életrajz, „Brigitte Macron – L'affranchie" (A felszabadult Brigitte Macron) nem hivatalos biográfia, amely az életút legfontosabb állomásait tartalmazza. Az első dáma szemérmes ember hírében áll, aki nem szeret magáról mesélni. A könyvből azonban kiderül, hogy irodalmi tanulmányokat folytatott, tanárnő lett, s valósággal imádta hivatását. Nem sokkal később férjhez ment André-Louis Auziere banktisztviselőhöz. Hamar családot alapítottak, legidősebb gyermeke Sébastien, akit két lány, Laurence és Tiphaine követett. Brigitte Macron alkalmazkodott az új élethelyzethez és környezetéhez, aktívan részt vett a közéletben. Politizált is, de inkább jobboldalon: röplapokat osztogatott, néha fogalmazta is őket.

Férjét hamar áthelyezték Amiens-be, ami az egész család életében sorsdöntő lépésnek bizonyult. Az ekkor 38 éves tanárnő a jezsuiták gimnáziumába került, itt ismerte meg a nála 24 évvel fiatalabb Emmauel Macront, akivel egymásba szerettek. A kapcsolat nem korlátozódott az iskola falai közé, hiszen 300 méternyire laktak egymástól, mindketten a város jómódú negyedében éltek. Sokszor találkoztak, gyakran a pályaudvar környékén. A család rossz szemmel nézte a szoros tanár-diák viszonyt, majd amikor kiderült, hogy erről többről van szó, férjével szétváltak útjaik. A válás hivatalosan 2006-ban történt, az új pár egy évvel később, 2007-ben házasodott össze, immár Párizsban.

A rendkívüli korkülönbség szóbeszéd tárgya volt a politikai életben is, rosszindulatú találgatások keringtek arra vonatkozóan, hogy pontosan mi állhat a kapcsolat hátterében. Miután berendezkedtek az államfői palotában, ez alábbhagyott. A világ tudomásul vette, hogy ez is egy szokásos házasság, akár a többi. A „teljes harmónia”, és a politikai sikerek igazolták az összhangot.

Az arra vonatkozó kérdések azonban nem csitultak, hogy az első dáma milyen szerepet is kíván betölteni. Brigitte Macron korábban sem titkolta, hogy közvetlen politikai szereplési szándékai nincsenek ugyan, de igényt tart a férjétől független közéleti aktivitásra. A L’Express úgy tudja, hogy az elnöki hitves az idei évtől férjétől „önállóbb szereplésre is vágyik”, a hírek szerint különböző alapítványok élén. Több téma is foglalkoztatja, de kiemelkedik néhány ügy, amelyekre különösen nagy hangsúlyt fektetne: a rossz egészségi körülmények között élőké és a súlyos betegeké. Olyan orvosi-pedagógiai szervezeteket óhajt létrehozni, amelyek akár a gyógyuláshoz is közelebb segíthetnék az érintetteket, de mindenképp enyhítenék a szenvedéseiket. Már most, a gyakorlati munka megkezdése előtt napi 100-150 levél érkezik az alapítványokhoz, amelyekre igyekeznek reményteli válaszokat küldeni. Az Élysée-ben már működik a titkárság. Brigitte Macron természetesen nem részesül semmilyen illetményben, de nem költségvetési pénzből évi 400 000 euró áll a rendelkezésére. Nem csekély összeg, de a felhasználását egy hivatal ellenőrzi.

Várkonyi Tibor