Gazdára leltek a kerékpárutak

A kerékpáros szervezetek üdvözölték, hogy a Magyar Közút Zrt.-hez került a hazai külterületi kerékpárutak üzemeltetése. A november végi kormányrendelet alapján a cég az új feladathoz a tavalyi költségvetésből két-, az ideiből egymilliárd forintot kapott.

A kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos, Révész Máriusz szerint a 3,6 milliárd forintból tizenegy szakaszon új kerékpárutak épülhetnek országszerte. Az új üzemeltető a fenntartási költségekre kapott pénzből 531 milliót a feladatok ellátásához szükséges géppark bővítésére használhat fel. A döntést a szakemberek logikusnak nevezték, hiszen a külterületi kerékpárutak jelentős részben az országos közutak mellett futnak.

A hivatalos statisztika szerint rohamtempóban nőtt a hazai kerékpárút-hálózat hossza , 2010 és 15 között elvileg több mint ezer kilométernyi új kerékpárutat adtak át. Szakemberek szerint viszont sok esetben csak látszatintézkedések történtek, hiszen bevett gyakorlattá vált, hogy piktogramokkal láttak el közutakat, illetve, hogy a már régóta meglévő bicikliutakat látták el jelzésekkel, s vették így bele az országos hálózatba. Mindenesetre jelenleg hivatalosan 3076 kilométernyi a magyar kerékpárút-hálózat, a közútkezelőhöz ennek a cirka harmada, nagyjából 1100 kilométer került át.

- Egészen pontosan márciusra zárul le az átadás-átvétel az önkormányzatokkal – tájékoztatott Pécsi Norbert, a Magyar Közút Zrt. kommunikációs igazgatója. – Az új feladathoz természetesen másfajta gépek, eszközök kellenek, mint a közutak karbantartásához és javításához. Pécsi Norbert szerint első lépésként a balesetveszélyes hibákat szükséges kijavítani. Ilyenek bárhol előfordulhatnak az országban.

– Minden attól függ, az érintett szakaszok jelenlegi kezelői az átvétel időpontjáig kijavítják-e a hibákat – jegyezte meg a kommunikációs igazgató. Felvetésünkre, hogy a kerékpárosok körében talán legkedveltebb útvonal, a 42 települést érintő, 204 kilométer hosszú Balatoni Bringakörút északi parti részének több szakasza elképesztően leromlott, Pécsi Norbert kijelentette: a teljes bringakör felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. – Jelenleg a tervezés és engedélyeztetés folyik – állította –, s mivel a kivitelezési munkák várhatóan legkésőbb jövőre megkezdődnek, ezért nagyobb mértékű felújítási munkákat nem tervezünk az érintett szakaszokon.

A konkrét munkákról Pécsi Norbert azt mondta, hogy csak arra az időszakra tudnak tervezni, melyre van támogatási szerződésük. - Egyelőre csak annyi biztos – tette hozzá -, hogy hosszú távú közhasznúsági alapszerződéssel rendelkezünk, ez biztosítja, hogy valamennyi útszakaszon az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának előírásai szerint elvégezzük a szükséges üzemeltetési és karbantartási feladatokat.- Minden attól függ, az érintett szakaszok jelenlegi kezelői az átvétel időpontjáig kijavítják-e a hibákat – jegyezte meg a kommunikációs igazgató. Felvetésünkre, hogy a kerékpárosok körében talán legkedveltebb útvonal, a 42 települést érintő, 204 kilométer hosszú Balatoni Bringakörút északi parti részének több szakasza elképesztően leromlott, Pécsi Norbert kijelentette: a teljes bringakör felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. - Jelenleg a tervezés és engedélyeztetés folyik – állította -, s mivel a kivitelezési munkák várhatóan legkésőbb jövőre megkezdődnek, ezért nagyobb mértékű felújítási munkákat nem tervezünk az érintett szakaszokon.

- Már a kezelői feladatok egy kézbe kerülése is sokat segíthet – jelentette ki Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub sajtóreferense. – Eddig a kerékpárutak kezelése ugyanis teljesen véletlenszerű volt, még Budapesten belül sem tisztázottak a felelősségi körök, nemhogy országosan. Nem véletlen, hogy iszonyatos az elmaradás, s a bicikliutak nagy része elképesztően rossz állapotban van. A kompetencia megvan a Magyar Közútnál, reméljük, ez érződik is majd a kerékpárutakon is. A Kerékpárosklub szívesen segít ebben, jó lenne ehhez rendszeres együttműködést indítani a céggel.

Bővülhet az úthálózat Az idén 67,5 kilométer új kerékpárút épülhet az országban. Hajdú-Bihar megyében Debrecen-Látóképi-tó között, Komárom-Esztergomban az Esztergom és Esztergom-kertváros közötti szakaszon, valamint Tata-Baj között épül új kerékpárút. Hevesben Hatvan és Apc, valamint Eger és Egerszalók között, Szabolcs-Szatmár-Beregben Tiszatelek és Dombrád között létesül bringaút. Pest megyében az Eurovelo 6 hálózathoz csatlakozó szakasz épül meg Pomáz és Szentendre között, a Ráckeve-Szigetbecse-Makád vonalon az árvízvédelmi töltés koronáján lesz új út, míg a fóti és az ipolydamásdi szakaszok engedélyezés alatt állnak. Egy kormányhatározat 300 millió forintot biztosít az engedélyezési szintű kerékpárút-tervek elkészítésére, mivel a költséghatékonyság miatt a tervezésnek két évvel meg kell előznie a kivitelezést.

Vas András