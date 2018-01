Szita Károly ellen tüntettek Kaposváron

A kaposvári belvárosban, a Szivárvány Kultúrpalotába érkezők érdeklődve nézték a feliratot, mely mögött úgy kéttucatnyian tartották a magasba tábláikat. A bámészkodók közül néhányan beszólogattak az Együtt, a Kétfarkú Kutyapárt, a Jobbik és a Momentum tagjaiból, szimpatizánsaiból álló demonstráló csoportnak, mely kedd délutánra, a városnapi ünnepi közgyűlés elé időzítette a Szita Károly-ellenes tüntetést.

„Szégyelld magad, Szita Károly!” – tette egyértelművé a demonstráció lényegét a molinó, a tüntetők szerint ugyanis a somogyi megyeszékhely polgármestere szégyent hozott a városra és lakóira, amikor a közelmúltban a budapesti Bálnába hívott össze településvezetőket, akiket a menekültek és a civil szervezetek elleni közös fellépésre biztatott.

- Akkor is lenne mit szégyellnie Kaposvár kétes múltú polgármesterének, ha eltekintenénk kommunista állambiztonsági múltjától – mondta első felszólalóként a demonstráció szervezője, Kerepesi Tibor, az Együtt kaposvári képviselőjelöltje. – Csak a közelmúltból itt a városba tervezett gumiégető ügye, vagy az erdőszélre kiszállíttatott színházi hulladéké, hogy a dunántúli megyeszékhelyek közül egyedül Kaposvár szorult állami segélyre tavaly. Ebből is látszik, hogy Patyomkin-várost épített. A Bálnában azonban városvezetőből pártkatonává változott, ráadásul hazudott, hiszen kiderült, a kormány csak az elmúlt évben 1300 oltalmazottat fogadott be, három esztendő alatt pedig háromezret. A belügyminiszter pedig elismerte, nem tud róla, hogy Soros György vagy az általa támogatott civil szervezetek szerveznék a menekültek betelepítését.

Kerepesi Tibor szerint gyűlöletkeltés helyett Szita Károlynak Kaposvár problémáival kellene foglalkoznia, például valós gazdasági intézkedéseket kidolgoznia, hiszen erre kapott felhatalmazást a választóktól.

- Krakus ügynök már a kommunistákat is ugyanúgy kiszolgálta, mint Orbán Viktor rendszerét – jelentette ki Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke, aki szerint általános panasz Kaposváron, hogy a város helyben jár, nem véletlen, hogy az elmúlt években 15 ezren költöztek el a településről.

- Szégyelljék magukat! – kiabálta ekkor közbe a tüntetést végig hangosan kommentáló fél tucat nyugdíjas egyike. – Hazaárulók! Az ilyenek miatt csonkították meg az országot.

Amikor idáig ért, éppen elhangzott a demonstráció utolsó mondata: A sötétség nem tart örökké…

Sorosozó ünnepi beszéd Szita Károly az ünnepi közgyűlésen elmondott beszédében is szóba hozta a menekültkérdést és Soros Györgyöt. - Láthatjuk az almát körtének, a kiszipolyozót adakozónak, az inváziót menekültkérdésnek, miközben tudva tudjuk, hogy a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve. Ilyenkor fontos emlékezni az ősök bölcsességére: jobb megelőzni a bajt, mint utólag kétségbe esve menteni a menthetőt. Mert bizony, könnyen meglehet, hogy arra már nem lesz módunk – hangsúlyozta a városvezető.

