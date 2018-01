Női elnök egy férfias szakmában

Dr. Gál Katalint, a művészeti kiadványairól ismert Vince Kiadó vezetőjét választották a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnökévé.

- A könyvszakma sokat köszönhet Kocsis András Sándornak, mert nehéz időkben kellett vezetnie az egyesülést. Ilyen események után jellemző, hogy az emberek változtatni akarnak. A tagság is nagyobb lett. Miután ránk szakadt az ég, azok is megjelentek ismét, akik régebben tagok voltak és személyi, szemléletbeli változást szerettek volna - mondta lapunknak Gál Katalin az Alexandra csődjére utalva, ami miatt hárommilliárd forint hiányzik a könyves piacról. Gál Katalinra a keddi tisztújításon körülbelül háromszor annyian szavaztak, mint Kocsis András Sándor korábbi elnökre (ők ketten voltak elnökjelöltek), a két alelnök pedig Szemere Gabriella (Central Könyvek) és Budaházy Árpád (HVG Könyvek) lettek. Gál szerint a szándékot a változtatásra a választáson való magas részvétel is mutatja: az egyesülésen belül körülbelül 280 mandátum van, ebből a tisztújításon körülbelül 230-an jelentek meg.

-Eredeti végzettségem szerint klinikai pszichológus vagyok. A könyvszakma sok csapáson esett át az elmúlt időszakban, helyre kell állítani a bizalmat, rendbe kell tenni a lelkeket is, hogy működjenek a dolgok - mondta Gál és hozzátette: - Elő kell készíteni a nemzedékváltást is, ki kell termelnie az egyesülésnek azokat a fiatal vezetőket, akik hajlandóak tenni a közösségért - mondta. Szerinte az is fontos, hogy nőt választottak elnökké - Nagyon kellett ide egy női vezető. Az egyesülés vezetői szinten elférfiasodott, pedig sok kiadó van, ahol vannak alkalmas női munkatársak, ráadásul vezető pozícióban. Valószínűleg igaz az, hogy a XXI. század a mi évszázadunk - mondta.

A Gál Katalin vezette, művészeti könyveiről ismert Vince Kiadó a kisebb, független kiadók közé tartozik a magyar könyvpiacon. Az Alexandra csődje után a bolthálózat boltjait nagyrészt a Libri, a Líra és a Bookangel Kft. nyitotta újra, ami azt is jelenti, hogy a Matyi Dezső vezette Alexandra eltűnésével a piac ugyan tisztult, de a nagyobb szereplők még nagyobbak lettek, a veszteségek miatt pedig a kisebbek sérülékenyebbek. Gál Katalin elmondta, az ő kiadója is nagy vesztese a könyvszakma átalakulásának. Az MKKE egyesíti a sokszor különböző érdekű, nagyobb és a kisebb kiadókat és könyvterjesztőket is, Gál elnökségével pedig nagyobb hangsúly eshet a kisebb, független kiadók érdekeire is.

Az új elnöktől megkérdeztük, mi lesz a sorsa annak a hatpontos javaslatcsomagnak, amelyet az MKKE tavaly állított össze a kormányzat számára a könyvszakmát érintő problémák megoldására, de egyelőre egyik javaslatot sem fogadta be a kormányzat. Gál Katalin elmondta, hogy újra átbeszélik majd a csomagot és döntenek arról, hogyan vigyék tovább a javaslatokat.

Urbán Csilla