Még nagyobb bajban az Intel

Egyre mélyebbre süllyed az Intel az év elején kitudódott botrány nyomán. A chipgyártó cég ugyanis óva intette a felhasználókat attól, hogy telepítsék gépükre a vállalat által kiadott legutóbbi frissítéseket. Az Intel ezekkel a programokkal akarta befoltozni a „Meltdown” és „Spectre” névre keresztelt biztonsági réseket. Ezek kiaknázásával, rosszindulatú szoftverek révén, a memóriának azok a részei is megtámadhatóak, ahol a gép a jelszavakat tárolja. A frissítésért eleve nem lelkesedtek a felhasználók, hiszen a 2015 előtti gépek teljesítménye akár 25 százalékkal csökkenhetett.

Kiderült azonban, hogy maga a hibajavítás is hibás volt. Rendszeresen kék halál jelentkezik a Broadwell és a Hasswell típusú processzoroknál. A hiba a felhőszolgáltatásokat is rendkívül érzékenyen érintette. Az Intel jelezte, hamarosan kiadja a javítás javítását. Szakértők szerint továbbra is ajánlott a gépet automatikus frissítésre állítani, akár Windows, akár MacOS operációs rendszert futtat.

R. T.