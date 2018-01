Az MLSZ vár és figyel

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bejelentette, hogy az idei oroszországi világbajnokságon is videóbíró segíti a játékvezetők munkáját. A döntés a sportág szabályalkotó testületének (IFAB) hétfői ülésén született meg. Az újítást eddig 13 országban tesztelték, többek között a német, az olasz és az észak-amerikai profi ligában, emellett a tavalyi Konföderációs Kupán és a klubvilágbajnokságon is bevetették. A következő szezonban használni fogják a spanyol és az angol élvonalbeli bajnokságban is.

A FIFA azt szeretné, ha a mérkőzéseken nem lenne sok videózás, csak igazán kritikus helyzetekben kapna szerepet a videóbíró, az egységes alkalmazási elvek kidolgozása még folyamatban van.

Lapunk arra volt kíváncsi, hogy az egyre több országban alkalmazott rendszerrel kapcsolatban mi a magyar szövetség álláspontja. Nálunk adottak-e a tárgyi és személyi feltételek a bevezetéséhez, ha esetleg a nemzetközi vagy európai szövetség minden tagország számára kötelezővé teszi a bevezetését?

"Az MLSZ nagy érdeklődéssel követi nyomon a videóbírós rendszer működését és folyamatosan értékeli a tapasztalatokat" - mondta a Népszavának Sipos Jenő, a szövetség sajtószóvivője. - Az a cél, hogy a videóbíró segítse a játékvezetők munkáját, csökkentse a tévedések számát. A rendszer jó, de az alkalmazását kísérő viták azt mutatják, hogy még vannak megoldásra váró kérdések, például, milyen esetekben lehet videózni, de arra is többször volt példa, hogy még a felvételek megtekintése után sem alakult ki egységes álláspont, például a kezezések megítélésénél. Ha mindenki számára kötelezővé teszik majd a videóbíró használatát, akkor természetesen az MLSZ is betartja ezt a rendelkezést - árulta el Sipos Jenő.

B.P.