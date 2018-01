"Helyzet van, a tét nagy"

Ellenzéki mozgások Veszprémben, Szekszárdon és Budakeszin

Visszalép a tavaszi országgyűlési választástól Gertsmár Ferenc, az LMP veszprémi jelöltje – erősítette meg lapunknak Ungár Péter, a párt elnökségi tagja. A városban önkormányzati képviselőként dolgozó Gerstmár egyéniben indult volna Veszprém 1-es egyéni választókerületében – ott, ahol az MSZP Mesterházy Attilát, a kormánypárt Óvádi Pétert indítja, valamint függetlenként megméreti magát Kész Zoltán is.

Közben az Együtt is taktikázik: Szigetvári Viktor, a párt miniszterelnök-jelöltje a Magyar Nemzetnek jelentette be, hogy pártja visszaléptette egyéni képviselő-jelöltjeit az LMP két társelnöke, Hadházy Ákos és Szél Bernadett javára, Szekszárdon valamint Budakeszin. Szigetvári szerint az ellenzéki pártok hiába hangoztatják, hogy egyedül kormányt tudnak alakítani, széles összefogásra lenne szükség – ami felé most ők tettek egy lépést.