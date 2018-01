Elismerte egy katona halálát Ankara

A kurd milíciákkal folytatott harcok során életét vesztette az első török katona Észak-Szíriában – jelentette be kedden a török katonaság. Az „Olajág” hadműveletet a múlt héten indította Ankara, hogy „megtisztítsa a terroristáktól” a kurd többségű szíriai enklávét, Afrint. A török támadás mögött azonban az állhat – emlékeztetett a The Guardian –, hogy az Egyesült Államok a kurdok segítségével határőrség felállítását tervezte a régióban az Iszlám Állam (IS) elleni harc részeként. A kurdok megerősödését Ankara mindig is fenyegetésként értékelte. A háború túlmutat a regionális konfliktuson, hiszen a régióban működő kurd csapatok kulcsfontosságú szövetségesei az USA-nak az IS elleni harcban. A török elnök ennek ellenére hétfő este jelezte: nem vonulnak ki.