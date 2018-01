Kényszerszünet után fordulat Washingtonban

A kormányzati leállás szinte már a múlté Washingtonban, mivel új információk kerültek kedden napvilágra az orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller vezette nyomozásról. Kiderült, hogy az igazságügyi minisztert, Jeff Sessionst a múlt héten nyomozók kihallgatták, s arra voltak kíváncsiak, hogy a Trump- stáb együttműködött-e az oroszokkal az elnökválasztási kampány során. Ezzel ő az első a Trump-kabinetben, akit kihallgattak. Mueller nyomozása ezzel elért a Trump-stábhoz.

Lényegében egy munkanapig tartott az amerikai szövetségi kormányzat részleges leállása a büdzsé átmeneti kimerülése miatt, kedden mindenütt újra felvették a munkát.

Pénteken éjfél előtt a szenátusban még nem sikerült elfogadtatni a pótköltségvetést, mert ahhoz minősített többség – és az adottnál több demokrata párti támogatás – kellett volna. Ennek nyomán mintegy 800 ezer alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra, és leálltak a nem kulcsfontosságú szövetségi hivatalok, intézmények. Ez persze a hét végén még csak alig éreztette hatását, az első igazi „leállási nap” a hétfő volt. Egyben azonban az utolsó is, mert a nap végére a törvényhozás mindkét háza megszavazta a pótköltségvetést.

Az ellenzéki demokraták azt mondják, hogy garanciákat kaptak a többségi republikánusoktól, miszerint olyan javaslatot fognak előterjeszteni, amely rendezné azoknak a zömmel latin-amerikai fiataloknak a helyzetét, akik a szüleikkel együtt évekkel ezelőtt, még gyerekként, illegálisan telepedtek le az Egyesült Államokban.

A két párt vezető kongresszusi politikusai között azonban eddig is megvolt a szándék arra, hogy ezeket a fiatalokat ne toloncolják ki. Aki eddig ellenezte az „amerikai álom” megvalósulásában reménykedő százezrek státusának megnyugtató tisztázását, az Donald Trump elnök. A Fehér Ház szóvivője most is megkerülte a választ arra a kérdésre, hogy a költségvetés elfogadását lehetővé tevő háttérmegállapodás kiterjed-e erre a kérdésre is.

K.J.