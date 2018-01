Dacol a kormány, Bécs lehet az új Brüsszel

Hiába indít pert Ausztria, az Orbán-kormány nem hagy fel a paksi atomerőmű bővítésével – közölte Csepreghy Nándor egy gazdasági konferencián tegnap. Ausztria azért perli be a paksi atomreaktor-bővítési projektet az Európai Bíróságnál, mert Bécs szerint az atomenergia nem helyes választás a klímaváltozás elleni harcban, és nem is szolgálja az európai közérdeket.

A Miniszterelnökség államtitkárának kijelentése azért is figyelemre méltó, mert Orbán Viktor kormányfő január 30-án Bécsbe látogat. Csepreghy az atomerőmű bővítéséről úgy fogalmazott: "A paksi beruházás kapcsán volt számtalan vita, az osztrák bejelentés ebben a tekintetben nem új keletű, csak a magyar emberektől és a magyar kormánytól függ az, hogy milyen energiapolitikát működtetünk. A paksi beruházás a lehető legbiztonságosabb atomenergia-beruházás amely zajlik a világon, és a paksi atomerőmű jelen pillanatban is a legbiztonságosabb atomerőművek között van.” (A beszéd időpontjában is állt a 3-as számú blokk, egy külső üzemzavar miatt.)

A Gazdasági évnyitó nevű rendezvényt Csepreghy Nándor egyébként nyíltan arra használta fel, hogy meggyőzze a jelenlévő cégvezetőket, gazdasági szakembereket: érdemes a jelenlegi kormánynak további bizalmat szavazni. Annak ellenére is, hogy az államtitkár elismerte: uniós pénzek és külföldi befektetések nélkül nem állna meg a lábán a magyar gazdaság. Akkor lesz jó a magyar gazdaság, ha külső pénzek nélkül is képes lesz legalább 3 százalékos gazdasági növekedésre, egyelőre azonban még nem tartunk itt – tette hozzá. A konferencián Csepreghy arról is beszélt: március 15-ig lezárják a 2020-ig rendelkezésre álló valamennyi uniós támogatás lekötését.

B. M.