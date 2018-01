Feljelentés - Terítéken Kósáék gyanús cégügyei

Hadházy Ákost nem győzte meg a miniszter magyarázkodása felesége gyanús cégvásárlásáról. Az ügyészséghez fordult.

Hivatali vesztegetés gyanújával feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) Hadházy Ákos az LMP korrupcióellenes ügyvivője a Kósa Lajos tárca nélküli miniszterhez szorosan kötődő cégvásárlási ügyben.

Mint azt lapunk kiderítette, a miniszter felesége jelképes áron, mindössze 6 millió forintért vásárolt meg egy 139 millió forintos eszközállományú céget, a Tócó-Pece Kft-t. A céget egy lobbista, a diákszövetkezeti szektor fő érdekkijárója, Fiák István hozta létre, tőkésítette fel majd adta el a politikus feleségének. Nem sokkal később pedig Kósa Lajos olyan törvényt is benyújtott az Országgyűlésnek, amely a lobbista érdekeit szolgálta. A politikus és Harrach Péter közösen nyújtotta be az iskolaszövetkezetek mintájára nyugdíjas szövetkezetek létrehozását lehetővé tevő jogszabályt. A nyugdíjas szövetkezeteknek Fiák István nemcsak arca és ötletgazdája volt: az ügyvéd kapcsolati hálójába tartozóknak közvetlen érdekeltsége is van a becslések szerint 40 milliárd forintos szerződésállománnyal kecsegtető piacon.

Kósa Lajost többször is kértük, hogy adjon magyarázatot a furcsa cégeladásra és az összeférhetetlennek tűnő összefonódásra. Kósa magyarázata szerint a felesége azért csak 6 millióért vette meg a céget, mert a Tócó-Pece Kft. súlyosan eladósodott: éppen annyi a társaságot terhelő kötelezettség, mint amennyi az eszközállomány. Ennek azonban nem volt nyoma abban cégmérlegben, amely az eladás előtt néhány hónappal korábban készült. Noha a miniszter egy friss cégmérleg bemutatásával igazolhatta volna állítását, Kósa inkább arra hivatkozott: a felesége nem közszereplő ezért nem helyénvaló, ha a cégről ő nyilatkozik.

Hadházy Ákos szerint a "korrupcióellenes működése során" ez az egyik legsúlyosabb eset, amit feltárt. Kósa magyarázkodása szerinte teljesen életszerűtlen. Ha ugyanis a cég hitelhez is jutott, az nem csökkentette a korábbi, 139 milliós eszközállományt, azaz, ha valóban 6 milliót fizetett a Kósa család, akkor mintegy százmillió forint ajándékot kaptak az eladótól.

Kósa Lajos nemrégiben leszögezte: szerinte az nem összeférhetetlen, hogy szakmailag együttműködik Fiákkal. Annak ellenére sem érzi ezt aggályosnak, hogy Fiákhoz más szálak is fűzik. Fiák a Kósa-család más cégében ügyintéző ügyvédként is feltűnt már. Ő ellenjegyezte például azt a cégeladást, aminek során a politikus idős édesanyja érdekeltségében került egy sertéstelep – amely később jelentős állami támogatást kapott. A gazdaságot működtető cég ugyanis 123 millió forintot nyert egy sertéstartó telepek korszerűsítését támogató pályázaton, amihez a finanszírozást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a magyar állam biztosította.

Kósa-Fiák dosszié 2014. december: Fiák István Pilisborosjenőn létrehozta a két, Debrecen-közeli vízcsatornáról elkeresztelt Tócó-Pece Kft.-t. Fiák 2015-2016 során 139 millió forintnyi eszközzel töltöttel fel a céget. A társaság első ügyvezetője Kósa Lajos egykori debreceni kabinetvezetője volt. 2015. július: Kósa Lajos édesanyja megvette a sertésteleppel rendelkező Méker Kft. felét. Az eljáró ügyvéd Fiák István volt. 2017. március: Kósa felesége megvette a Tócó-Pece Kft.-t Fiáktól 6 millió forinttért. A cég ügyintézője Fiák maradt. 2017. május: Kósa Lajos és Harrach Péter benyújtotta a nyugdíjas szövetkezetről szóló törvényt. A szövetkezeteket Kósa később együtt reklámozta Fiák Istvánnal.

Batka Zoltán