Australian Open - Babos történelmet írt

A 24 esztendős magyar Kristina Mladenovic oldalán bejutott a női páros fináléjába, majd az indiai Rohan Bopannával a vegyespáros elődöntőjébe masírozott be.

A tavaly WTA-világbajnoki címet szerző Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság döntőjébe. Az ötödik helyen kiemelt magyar-francia duó két szettben, 6:4, 6:2-re győzte le a nyolcadikként rangsorolt Hszieh Szu-vej, Peng Suaj tajvani-kínai kettőst.

„Elképesztő, hogy újra döntős lehetek egy Grand Slam-versenyen” – örvendezett honlapján Babos. – Rendkívül jól játszottunk, és bár az eredmény simának tűnik, egyáltalán nem volt egyszerű. Az első és a második szettben is vezettünk 5:1-re, de mindkétszer nehéz gémekkel jutottunk el odáig. Folyamatosan javulunk meccsről meccsre, nevetve mondtuk, hogy az első körös önmagunkat most 6:1, 6:1-re győznénk le. Jól érzem magam a pályán Kristinával, azonosak a céljaink, jól kiegészítjük egymást, már korábban is lehetett látni, hogy vele tudok a legjobban játszani és összedolgozni” – tette hozzá Babos, aki kifejtette, sűrű napjai vannak, második napja már, hogy két meccset vív, s edzőjével mondták is egymásnak, hogy szinte minden pályán játszhat. „Körbejárom az egész létesítményt, ez jó érzés. Minden meccsen jól játszottunk és fejlődtünk, és remélem, a finálé is jól sikerül, élvezem majd a játékot és ki tudjuk hozni a maximumot” – nyilatkozta a magyar játékos.

A 24 éves Babos az első magyar teniszező, aki döntőt játszhat a felnőttek között az Australian Openen. Három és fél éve Kristina Mladenovic, 2016-ban pedig a kazah Jaroszlava Svedova oldalán jutott női párosban a fináléba Wimbledonban. Közben 2015-ben Babos az osztrák Alexander Peyával vegyes párosban volt döntős, szintén a londoni Grand Slam-versenyen.

A magyar-francia kettős ellenfele a melbourne-i fináléban pénteken a második helyen kiemelt Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina lesz. Babos ugyanakkor még egy döntőben érdekelt lehet Melbourne-ben, ugyanis Rohan Bopannával az oldalán bejutott az elődöntőbe vegyes párosban. A magyar-indiai kettős két szettben 6:4, 7:6 (7-5)-re verte az Abigail Spears, Juan Sebastian Cabal amerikai, kolumbiai duót. Babosék az elődöntőben a Storm Sanders-Marc Polmans vagy a Maria Jose Martinez Sanchez-Marcelo Demoliner kettőssel találkoznak.

A fériak egyéni versenyében is kialakult a legjobb négy mezőnye. A címvédő, ötszörös győztes Roger Federer három szettben legyőzte Tomas Berdychet, így továbbra is szettveszteség nélkül áll az Australian Openen. A nyolcaddöntőben Fucsovics Mártont búcsúztató, huszadik Grand Slam-trófeájára hajtó Federerre - aki pályafutása 43. GS-elődöntőjére készülhet - a négy között a tavaly U21-es világbajnok Csung Hje On vár. A 21 éves dél-koreai 58. a világranglistán, és Marat Szafin 2004-es sikersorozata óta a legalacsonyabban rangsorolt teniszező, aki bejutott a négy közé Melbourne-ben. Egyben ő a legfiatalabb GS-elődöntős Marin Cilic 2010-es ausztráliai menetelése óta. A másik ágon az imént említett, 2014-es US Open-bajnok Cilic a pályafutás első GS-elődöntőjét játszó Kyle Edmunddal találkozik.

A nőknél a világelső Simona Halep a vártnál kisebb csatában, menet közben sorozatban kilenc gémet nyerve győzte le a volt világranglista-vezető cseh Karolina Pliskovát. Az első Australian Open-elődöntőjére készülő román teniszező a folytatásban a 2016-os bajnok Angelique Kerberrel találkozik, aki még simább meccsen búcsúztatta az amerikai Madison Keyst. A másik ágon a tavalyi WTA-világbajnokságon győztes Caroline Wozniacki - akinek még nincs Grand Slam-trófeája - 2011 után pályafutása során második alkalommal játszhat Melbourne-ben a döntőbe jutásért, ellenfele a belga Elise Mertens lesz.

Ami pedig a sérült játékosokat illeti: kéthetes szünet vár a világelső Rafael Nadalra, aki kedden combsérülés miatt feladta negyeddöntős mérkőzését. „Túlvagyok az MRI-vizsgálaton, a combtőnél a csípőhajlító izmom sérült meg. Gyulladáscsökkentő terápia következik, és két hét múlva állhatok újra edzésbe” – közölte Facebook-oldalán a 31 éves sztár, hozzátéve, nem változik a további programja. Ennek értelmében február végén Acapulcóban versenyez ismét, majd márciusban ott lesz az Indian Wells-i és a miami szupertornán is.

Ugyanakkor az is eldőlt, hogy az amerikaiak 23-szoros Grand Slam-bajnok teniszsztárja, Serena Williams a februári Fed Kupán tér vissza szülési szabadságáról. A 36 éves korábbi világelső az észak-karolinai Asheville-ben vív ismét tétmérkőzést a hollandok elleni csatában, amelyre február 10-11-én kerül sor.

Korom Milán