Hosszú Katinka a hétvégi versenyen sem indul

A decemberben kirobbant házassági válsága után Hosszú Katinka a hétvégi luxemburgi versenyen sem indul - írja a Bors.

Úgy látszik, Hosszú Katinka magánéletbeli problémái már a pályafutására is kihatással vannak. A háromszoros olimpiai bajnok az év első antwerpeni pénzdíjas viadala után a hétvégén esedékes luxemburgi Euro Meet elnevezésű úszóversenyt is kihagyja. Az Iron Lady magához képest később kezdte a tréninget, ráadásul nem is edző-férjével készül. Segítsége a Miamiba is vele tartó edzőpartnere Dudás Dániel.

"A formám nem az igazi, én pedig nem állok úgy rajthoz, hogy nem érzem tökéletes állapotban magam. Nem tudok félvállról venni egyetlen egy versenyt sem. A formába hozás időszakában a sérülés kockázata is jelentős, nem szeretnék hosszabb kihagyást emiatt" – tolmácsolta Hosszú Katinka szavait a sajtófőnöke. Kiss Kinga hozzátette, nem tudják, meddig tart az átmeneti időszak, ahogy azt sem, mikor készül újra együtt a sikeres páros. Az idei főverseny az augusztusi Glasgow-i Európa-bajnokság lesz, amelyre valódi tréner nélkül szinte lehetetlen felkészülni, így a bajai úszónőnek lassan döntenie kell, kinek az irányításával kíván edzeni.