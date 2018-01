Sokan dolgozunk nyugdíj mellett, az így megszerzett jövedelem után 10 százalék nyugdíj járulékot fizetünk. Aki 365 jövedelemszerzési napot tud igazolni, annak 2006-tól ennek fejében jövedelme egy-tizenketted részének 0,5 százalékával emelik a nyugdíját. Ez az emelés eddig nem volt automatikus, kérelmezni kellett, sokan a bürokratikus eljárás miatt nem is igényelték, hisz ez az összeg egy évi 600 ezer forintos jövedelem esetén havi 250 forint. Az arány most sem változott, azonban a kormány 2017-től legalább automatikussá tette ezt a jogosultságot. Az ígéret szerint a 2016-ot megelőző években végzett munka után járó emelést 2017. június 30-ig, a 2016-ban megszerzett jövedelem után járó összeget pedig 2017. október 31-ig kellett volna megkapni. Nagyon sokan a mai napig hiába várjuk a magasabb nyugdíjat. Most már csak abban reménykedem, hogy a járandóság a késés arányának megfelelő kamattal érkezik. Ahogy a közmondás tartja: „Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó”, ami azonban ezt a kormányt nem jellemzi.

id. Jókai Oszkár