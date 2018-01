A bojkottról

2014 előtt egyedül Tamás Gáspár Miklós látott tisztán, akkor a bojkottot javasolta. Későn szólt, az indulással az összes párt legitimálta a friss választási törvényt. Ennek a levét itta 2014-ben, és issza most is az ellenzék. Az utóbbi hetekben azonban ismét szóba került, ha az ellenzék minden valós pártja bojkottálna, akkor a választás lényegében egypárti lenne. Ez megmutathatná a mai kormánypárt igazi arcát. Ha úgyis lezavarnák a választást, az eredmény illegitim, és már rövid távon is vállalhatatlan lenne. A döntés a demokratikus pártok hatáskörébe tartozhat, a híveik ebben a folyamatban csak megfigyelők. Nekik azonban - ha a pártok se össze nem fognak, sem nem bojkottálnak - egyetlen erkölcsös lehetőségük marad: a szavazói bojkott. Erről írt Hargitai Miklós, amivel egyetértek. Elmennek tehát a választók voksolni (nem maradnak otthon), s tudatosan beleikszelnek az összes karikába. Csak így van lehetőségük jelezni, hogy sem a jelenlegi választási rendszerrel nem értenek egyet, sem azzal az asszisztálással, amit - a pártérdekek miatt való indulással – a jelenlegi ellenzéki pártok pillanatnyilag mutatnak.

Polák István