Új sífelvonó Mátraszentistvánon

Révész Máriusz kikapcsolódásügyi kormánybiztos tegnap frissen forrt kulcscsonttal tesztelte le az új, állami támogatással épült mátraszentistváni sífelvonót.

Révész Máriusz „a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos” részvételével új, négyüléses felvonót adtak át tegnap a mátraszentistváni síparkban. A fejlesztés összköltsége 850 millió forint, amiből 150 millió egyedi költségvetési támogatás. A többi a síparkot 14 éve működő családi cég, a Digitroll Kft. saját – alapvetően bankhitel-alapú – befektetése. A fejlesztés sorsát szorosan nyomon követő, azt már kipróbáló, síoktatói vizsgával is rendelkező Révész Máriusz beszédében hangsúlyozta: a hazai pályák sorában ez az első teljesen új – az osztrák Doppelmayr által gyártott - felvonó. Az új típusoknál a láb közötti keresztvas szinte lehetetlenné teszi a véletlen kiesést.

A fideszes képviselő – aki különösebb trükkökre azért nem vállalkozott, mert Kaprunban nemrég síelés közben eltörte a kulcscsontját - lapunknak elmondta: az Orbán-kormány bármely hazai pálya beruházásaihoz hajlandó 25 százalékban hozzájárulni. (Igaz, ez az arány Mátraszentistvánon történetesen 17 százalékra jön ki.) A lehetőséggel ugyanakkor a Digitrollon kívül mindeddig csak az eplényiek éltek, akik hasonló összegből új pályát építenek egy használt felvonóval. Reményét fejezte ki, hogy a négy évszakosra tervezett új lanovka a térség idegenforgalmát is fellendíti és akár új szálláshelyek kialakítását is ösztönzi.

A kormánybiztos a tervezett hasonló fejlesztések sorából kiemelte a Mátraházát a Kékestetővel összekötő kabinos felvonó tervét: a bizonnyal több milliárdos beruházást jelen állás szerint az állam hozná tető alá, Révész Máriusz becslése szerint a következő parlamenti ciklus során.

A csaknem fél kilométeres, 150 méter szintkülönbséget áthidaló felvonóról a sípark mind a tíz, összesen mintegy 4 kilométer hosszú pályája megközelíthető. (Igaz, honlapjuk tanúsága szerint tegnap a 11 külön jelű pályából 7 zárva tartott.) A pálya kiépítésének elmúlt 16 éve során most vettek igénybe először állami támogatást. A friss beruházás tíz év alatt térülhet meg. A hajdúszoboszlói Digitroll Kft. csaknem egymilliárdos árbevételének nagy részét amúgy – a nyolc éve elhunyt alapító, Kőrösi Imre szakmájából adódóan – az agrárelektronika adja. A két különálló láb kitűnően kiegészíti egymást: a világgazdasági válság időszakán például a sípark segítette át a céget – mesélte Kőrösi Péter ügyvezető. (A társaság stabil nyereséggel működik.) Szezonjuk átlag 85 nap, ami december közepe-végétől akár március második feléig is eltarthat. Kőrösi nem tart attól, hogy a klímaváltozás hatásai veszélyeztetnék üzleti terveiket. A minőséget hóágyúkkal biztosítják. Idén körülbelül tíz százalékkal emelték tarifáikat. A központ kölcsönzést, oktatást, bulikat, éjszakai sízést is biztosít és nem utolsósorban egy hamisítatlan, a tegnapi sajtóbejáráson idővel központi jelentőséget nyert, alpesi hüttével várja a látogatókat.