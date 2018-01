Búcsúturnéra indul a Slayer

Utolsó turnéjára indul minden idők egyik legnagyobb metálzenekara, a Slayer. Az 1981-ben alakult együttes bejelentette, hogy 2018-as koncertkörútja lesz az utolsó - írja a hvg.hu. A zenekar frontembere, Tom Araya már korábban is tett célzást arra, hogy "ideje elkezdenie nyugdíjra félretenni" 35 év zenélés után. A nagy hatású, pályafutása alatt több tagcserén is átesett zenekar 2015-ben adott ki utoljára stúdióalbumot. A turné részleteiről Kerry Kingék még nem tájékoztatták a közönséget, egy turnéelőzetes videót azért kiadtak a sokatmondó The End Is Near címmel.