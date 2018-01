Közösségek kortárs múzeuma

Provokatív kibeszélőshow-val, társadalmilag elkötelezett művészekkel, egyperces szobrokkal és ukrán kortársakkal is találkozhat a látogató idén a Ludwig Múzeumban.

Nyolcadik kerületi iskolákban segítő képzőművészekkel, látássérültekkel és gazdákkal készített filmes projekt is látható lesz a Ludwig Múzeum idei első új, Közös ügyeink című kiállításán, amelyen egy négy éves, Európai Uniós támogatású nemzetközi program eredményeit mutatják be. A programban hét művészcsoport vett részt, a január 30-án nyíló tárlat dokumentumokon, fotókon, videóinterjúkon keresztül mutatja be a projektek létrehozását, amelyek során a résztvevő művészek megismerték az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatot és minden projekt valamilyen aktuális társadalmi problémára kereste a megoldást budapesti és vidéki helyszíneken, több mint 400 közreműködővel. Ez és az év szlogenje (A közösségek múzeuma) mutatja a múzeum átfogóbb célját is: még jobban nyitni szeretnének az olyanok felé, akik nem rendszeres múzeumlátogatók, illetve interaktívabb kapcsolatot szeretnének kiépíteni a látogatók és a művészek között is.

Fabényi Julia, a múzeum igazgatója bemutatta a többi, 2018-ra tervezett kiállítást is: lehet majd látni az izraeli Rafael Y. Herman éjszakai tájjal kísérletező, a szürrealitás és valóság határán mozgó képeit, Permanens forradalom címmel lesz majd egy kiállítás negyven ukrán kortárs képzőművésszel és lesz tárlat a konceptművész Türk Péter eddig feldolgozatlan életművéből. Bemutatják Erwin Wurm munkáit is: az osztrák művész arra keresi a választ, hogy mitől válik valami szoborrá, a hétköznapi tárgyakat pedig egyperces szobrokká alakítja. Láthatóak lesznek a belsőépítész Sam Havadtoy (azaz Havadtőy Sámuel) New York-i éveinek munkái is, amelyekre olyan művészek voltak hatással, mint Andy Warhol, Keith Haring, Yoko Ono.

A Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjának kiállítóit is bemutatják. A biennálé 2018-as hívószava a Freespace (szabadtér) volt, a magyar pavilonra kiírt pályázatot pedig a Kultúrgorilla és a Studio Nomad csapata nyerte. A Szabadság hídja - Új horizontok a városban projekt azt vizsgálja, mi is történt, amikor a környék átalakítása miatt több hónapra lezárták a Szabadság hidat, amit birtokba vettek a városiak. Ezzel kapcsolatban a szabad köztér fogalmát járják körül és azt, hogy lehet a szabadság médiuma egy híd és hogyan inspirálhatja a városépítészeket a spontán köztérfogalás.

Fabényi Julia elmondta azt is, lesznek kortárs művészetet népszerűsítő programok: folytatódik az Art&Wine sorozat, proKontrA vagy Bekezdések a művészetről címmel lesz provokatív kibeszélő show kortárs művekről és Mit lát az író? címmel pedig arról is lesz szó, miért érdemes szövegeket olvasni kortárs művekről.

Urbán Csilla