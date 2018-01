Újpesten nem csillapodnak a kedélyek

A személyiségi per után a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága is első fokon az anyaegyesületnek adott igazat az Újpest FC-vel szemben a címervitában. "Azzal, hogy a társaság taggyűlés tartása nélkül ügyvezetői hatáskörben döntött a címer lecseréléséről, nem tartja be a létesítő okiratban foglaltakat. Mindezért a bíróság a társaságot 300 ezer forint pénzbírsággal sújtja. Kötelezi a bíróság a társaságot, hogy külön felhívásra fizessen meg 100.000 Ft felügyeleti illetéket a Magyar Államnak" - olvasható a Újpesti Torna Egylet Facebook-oldalán megjelent hírben.

Az UTE szerint az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a szurkolók elsöprő többsége, Újpest köztiszteletben álló személyiségei, díszpolgárai, az anyaegyesület (UTE), a fővárosi cégbíróság és a Fővárosi Ítélőtábla (jogerősen) is "ugyanúgy ítéli meg a címerkérdést".

Ugyanakkor a Szusza Ferenc Stadion bérleti szerződésével kapcsolatosan sem jutnak dűlőre a felek, melynek kapcsán az Újpest FC tegnap hivatalos közleményt adott ki. „Nem tartjuk etikusnak, és mindenféle erkölcsi normával szembemenő makacs hozzáállásként éljük meg azt, hogy az UTE kizárna/kitiltana minden olyan gyereket a Szusza Ferenc Stadionból, akinek álma az, hogy egyszer az NB I-ben magára öltse a lila-fehér szerelést” - olvasható. A klub azt is sérelmezi, hogy egy olyan létesítményt szeretnének továbbadni bérleményként számunkra, amely a következő szezontól kezdve nem alkalmas NB I-es mérkőzések lebonyolítására.

Szintén a lila-fehérekkel kapcsolatos hír, hogy 22 éves bosnyák játékost szerződtetett Dzenan Burekovic személyében. A 22 éves balhátvéd közös megegyezéssel távozott a szerb FK Vojvodinától.