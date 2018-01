Mozgásban a nagykoalíció ellenfelei

Bár pénteken megkezdődhetnek a tárgyalások az új német kormányról az uniópártok és a szociáldemokraták között, a nagykoalíció ellenfelei nem adták fel a küzdelmet: új tagokat toboroznak az SPD számára. Méghozzá olyanokat, akik nemet mondanának az új kormányra, amikor – a nagykoalíciós tárgyalások lezárását követően – a szociáldemokrata tagság véleményét kérik ki a kérdésben. Lars Klingbeil, az SPD főtitkára kifejtette, örülnek minden új belépőnek, az ideiglenes tagságot azonban elutasítják. „Aki csak azért lép be, hogy szavazzon a nagykoalíciós együttműködésről, majd utána ki is lép, annak nincs helye a pártban” – hangoztatta a Süddeutsche Zeitungban.

A Spiegel internetes kiadása arról számolt be, hogy elsősorban a „Jusóknak” nevezett ifjú szociáldemokraták mutatnak kivételes aktivitást az új tagok toborzásánál. „Lépj be, mondj nemet” – hangzik az általuk indított mozgalom neve. Frederic Cordes, a fiatalok tagszervezetének észak-rajna-vesztfáliai vezetője pedig „Tízest a nagykoalíció ellen” címszóval toboroz ideiglenes tagokat. Tíz euróba kerül kéthavi tagság az SPD-nél. Az utóbbi napokban 1700 tagfelvételi kérelem futott be az SPD-nél.

A kezdeményezés komoly felháborodást keltett a pártban. Karl Lauterbach szociáldemokrata képviselő a Spiegelnek elmondta, bár a múlt hétvégi rendkívüli kongresszuson dicsérettel illette az ifjú szociáldemokratákat okos beszédeikért, most súlyos hibát követnek el.

Közben tovább folyik a vita az SPD-n belül Martin Schulz sorsáról. A rendkívüli kongresszuson érzékelhető volt, hogy elvesztette hitelét a politikai erőn belül. Lemondását nem követelik ugyan, de mind többen látják úgy: nem lenne szerencsés, ha miniszteri tárcát vállalna Angela Merkel következő kormányában. Az SPD türingiai szervezetének vezetője, Wolfgang Tiefensee nyíltan felszólította arra, ne vállaljon kormányzati pozíciót. Nyilvánvalóan ezek a kérdések is szóba kerülnek az SPD csütörtöki kibővített elnökségi ülésén, amelyen a tárgyalási stratégiáról cserélnek eszmét.

Az SPD belső nehézségei ellenére a kereszténydemokraták továbbra a koalíciós tárgyalások gyors lezárását remélik. A kancellár abban bízik, hogy a megbeszélések még a karnevál előtt, azaz 14 napon belül véget érnek. Wolfgang Schäuble, a német parlament elnöke a Le Monde-nak adott interjújában meggyőződését fejezte ki, hogy Németországnak hamarosan cselekvőképes kormánya lesz.

