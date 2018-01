Felpörög az osztogatás

Miközben hivatalosan csak február harmadik hetében indítja országgyűlési választási kampányát a Fidesz és a KDNP, a kabinet és kormánypárt valójában már választási üzemmódban van. Ezt jelzi az előrehozott egészségügyi béremelés, de megannyi más eset is: már most egymást érik a kampányavatások, sikerjelentések.

A kormányzati apparátus felpörgéséről sokat elárul egy tegnapi avatás: a szerdán átadott mátraszentisváni sífelvonót a liftről boldog mosollyal integető Révész Máriusz, fideszes kormánymegbízott képével illusztrálta a távirati iroda. De a mára einstandolt és kormánybaráttá tett megyei lapokból is ömlenek sikerjelentések. Kontrát Károly parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője például azzal büszkélkedett, hogy mennyi pénzt nyertek a Veszprém megye 2. számú választókerületéből beérkezett pályázatokkal. De sorjáznak a hírek fideszes megszólalókkal, mezőtúri uszodaátadásról, zalaegerszegi óvoda rekonstrukcióról. Figyelemre méltóan szerencsésen alakulnak az ügyek Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár választókerületében is: épp a választás előtt újságolhatta el, hogy végre lesz pénz a dombóvári Szent Lukács Kórház fejlesztésre és a dolgozók képzésére. Potápi egyébként a kampány kezdetére azt is világosan látja, hogy szükség van a rendelőintézet 300 millió forintos felújítására is.

A Fidesz még el sem kezdődött kampányának a része persze az is, hogy a megyei jogú városok fejlesztésének tárca nélküli minisztere, Kósa Lajos megkezdte tegnap országjárását – mégpedig épp Debrecenben, ahol képviselőjelölt lesz. Itt jelentette be, hogy a Modern városok programban 250 projektet támogatnak összesen 3500 milliárd forint fejlesztési forrással, amiből eddig 600 milliárdot már megkaptak az önkormányzatok. Ugyancsak tegnap, Szolnokon Kósa Lajos a program részeként számolt be az M4-es gyorsforgalmi út fejlesztéséről. Ahogy a miniszter, úgy államtitkára, Simon Róbert Balázs sem maradt adós ígéretekkel: Tatabányán már most azt vizionálta, hogy 2022-ig 91 milliárd forintot fordíthatnak a város fejlesztésére 16 beruházás során. Itt egyébként a legjelentősebb eredménynek az államtitkár azt tekintette, hogy az önkormányzat átvette a helyi tömegközlekedést.

A kormányzati kampányüzemmódra utal az is, hogy felgyorsították az uniós pénzek szétosztási procedúráit. A mostani uniós költségvetési ciklusban 2017. március végéig meghirdették a forrásokat, 543 pályázatot írtak ki, több mint 9000 milliárd forint értékben. Ebből november végig 7340 milliárd forintról született döntés, amely a rendelkezésre álló keret 82 százaléka. A kormány szándéka szerint március végéig lesz a gazdája a fennmaradó összegnek is. Az eddig számlával igazolt teljesítéseket a kabinet a költségvetésből megelőlegezte és így tesz a későbbiekben is, mert az Uniótól lassan csordogál pénz.

Bonta Miklós, Zoltai Ákos