Hatalmas árvíz sújtja Párizst - Leállt a közlekedés (videók)

Párizsban, az utóbbi száz év legcsapadékosabb januárjának következtében kilépett a medréből a Szajna - írja az Euronews. A belváros leállt: nem jár a metró, lezárták a rakpartokat, megtiltották a hajók közlekedését.

A vízszint folyamatosan, óránként 1-2 centiméternyit emelkedik, a tetőzés pedig csak péntek-szombatra várható várható, akkor eléri majd a 6,2 méteres magasságot is. Az áradás miatt le kellett zárni a rakpartokat szinte végig, illetve több metróállomást is. Hajók már nem tudnak közlekedni a Szajnán, és a lakóhajók tulajdonosainak azt tanácsolták, szállítsák el bárkáikat. Már több turisztikai látványosság megközelíthetetlen, így a Notre-Dame-székesegyház és a Musée d’Orsay is. A Louvre vezetői közölték, elővigyázatosságból vasárnapig lezárják a múzeum egyik oldalszárnyát.