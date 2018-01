Jöhet a hétfői boltzár, vagy a csőd

Megviseli a kisboltokat a kötelező béremelés, a külföldi üzletláncok tovább terjeszkednek.

Hogy túlélhesse a magyar bolthálózat az idei kötelező béremelést, boltjaik egy részét hétfőnként zárva kell tartaniuk, nyilatkozta az ÁFEOSZ-COOP Szövetség elnöke, írja a portfolio.hu. (A minimálbér 2016-ban nettó 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum pedig nettó 85 ezer. 2018-ra előbbit 91 ezerre, utóbbit pedig nettó 123 ezerre emelte a kormány.) Zs. Szőke Zoltán azt is elmondta: mivel sok üzletük nem tudja kigazdálkodni a bruttó 180 ezer forintos bérminimumot sem, engedményeket kérnek a kormánytól, azaz halasztanák a fizetések emelését.

Ezzel a legnagyobb magyar üzletlánc is megroppanni látszik – és a Coop nem is az első a sorban. Ahogy decemberben megírtuk, a CBA alapítója, Baldauf László a Lidllel folytat tárgyalásokat. A lánc eladhatja üzletei egy részét, néhányra már kikerült a Lidl-felirat is.

Ezzel párhuzamosan – mint írtuk – , az Aldi például 2016 januárja óta 52 százalékkal emelte a bolti és raktári fizikai munkavállalóik béreit. Egy üzletvezető ott nettó 444 és 486 ezer forint között keres egy hónapban. A Lidl pedig tegnap jelentette be a maga átlag 20 százalékos béremelését, amit idén március 1-jével hajt végre. Egy üzletükben dolgozva így akár nettó 246 ezer forintot is lehet majd keresni.

