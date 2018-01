Trump megérkezett Davosba

Megérkezett a Világgazdasági Fórum helyszínére az amerikai elnök. Donald Trump jelenlétét és beszédét nagy várakozás előzi meg Davosban: ő az első elnök, aki Bill Clinton óta részt vesz a fórumon, ráadásul az idei felszólalók többsége nyíltan vagy burkoltan, de bírálta az elnök sokat hangoztatott antiglobalista nézeteit - tudósít az Euronews.

Szerdai beszédében a francia elnök még Donald Trump klímaszkeptikus gondolataival is viccelődött. De szóba került az amerikai elnök akkor is, amikor Emmanuel Macron Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel tallálkozott, akit afelől biztosított: Párizs elkötelezett a kétállami megoldás mellett, és nem befolyásolják más döntések. Nagy a biztonsági készültség Davosban, hiszen az amerikai elnök mellett a világ számos más fontos gazdasági és politikai vezetője is részt vesz a Világgazdasági Fórumon, ahol Donald Trump pénteken szólal fel.