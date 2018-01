Kirakták Barátok közt-ből, szerinte azért, mert öregnek találták

Kiírtak, mert öreg vagyok - állítja Sztárek Andrea, aki a Barátok közt egyik főszereplőjét, dr. Mórocz Emília börtönpszichológust alakította a népszerű sorozatban. A színésznő két év után felemás érzésekkel vesz búcsút tévés munkájától - írja a Story magazin.

Felhívatott a két producer, és azt mondták, hogy Emília elmegy messzire, mert kap egy állást. Nem indokolták, de tudom, hogy fiatalítják a sorozatot, így én kikerülök – mesélte Andrea. Az 57 éves színésznő azt is mondta, hogy nagyon szerette a sorozatot, szakmailag is profitált a munkából, és a jövőben is figyelemmel kíséri a történet és a karakterek alakulását.

Forrás: Turay Ida Színház

A femina.hu azt írja, a Barátok közt megbízott kreatív producere szerint nem igaz, hogy az öregség miatt lesz változás, a sorozatban ugyanis minden korcsoport képviselteti magát. Sztárek Andrea szerint az ő távozásával egy értelmiségi szál ér véget a történetben, és ezt nem tartja szerencsésnek.