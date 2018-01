Németh Szilárd: Emberiességesség és Paksifüles

A rezsibiztos legerősebb mondataiból mai szereplése kapcsán válogattunk.

Németh Szilárd jobban tudja, mint az Alkotmányvédelmi Hivatal. Annak ellenére, hogy utóbbi már átvilágította Szél Bernadettet, Németh csütörtökön kijelentette: Szél nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Erre hivatkozva bojkottálta a kormánypárt a „Soros-tervről” szóló nemzetbiztonsági bizottság ülését. Németh lendületben volt, így a bizottság szocialista elnöke is megkapta: „Molnár Zsolt is ezentúl nemzetbiztonsági kockázatot jelent”.

Mivel Németh Szilárd nem most először adja tanúbizonyságát, milyen lényegre törően fogalmazza meg korunk Magyarországának égető kérdéseit, gyűjtöttünk az olvasó számára néhányat a 2017-es Arany János emlékév fővédnökének legszabatosabb megfogalmazásaiból. A Fidesz tette közzé az alábbi videót, melyben Arany-verseket szavalni hallhatjuk Némethet.

A menekültekkel kapcsolatban is mindig brillírozott Németh. Mikor a kormány által titokban befogadott menekültekkel kapcsolatban kérdezték, esetleg nem ugyan ott tart-e most az ország, mint ha Brüsszellel működik együtt, Németh egyenesen kijelentette: „A menekültekről lehet tudni, hogy menekültek”.

Őcsényben egy panziótulajdonost életveszélyesen megfenyegettek, mert szállást adott volna olyan embereknek, akik közül – ahogy Siewert András, a Migration Aid Alapítvány kuratóriumának elnöke a HVG-nek mondta – többen, 7-8-an is a kormány „menekült” menekültjei voltak. A panziótulajdonos autóját téglával dobálták, kerekét kiszúrták. „Nem hiszek abban, hogy ott emberek szaladgáltak és szurkáltak kifelé mindenféle gumikat, meg minden” – reagálta Németh Szilárd.

Ugyan ezen a sajtótájékoztatón hangzott el a következő szentenciája is: „Azt gondolom, hogy az emberiességességünkről, a humanitásról nem lehet lemondani, de csak akkor tudjuk gyakorolni, ha olyan helyzetben vagyunk, hogy ezt gyakoroljuk”

De a korrupcióról is legalább ilyen lényegre törően nyilatkozott: azért van, mert még mindig túl sok a kommunista a közigazgatásban. Németh egyébként a legkevésbé sem kommunista. „Én is komcsi óvodába jártam, még úttörő nyakkendőm is volt és még szerettem is úttörő táborba járni, akkor most én komcsi vagyok?” Természetesen nem, hiszen már a vörös csillagról is úgy gondolja, „egy rendkívül ronda, a gonoszt megtestesítő jelkép egyébként”.

Az előbbit a Heineken-Csíki sörügyben mondta Németh, aki mindig bátran kiáll az igaztalan dolgok ellen. Mint amilyen a sajtó. Az Index.hu is belefutott már a valamikori birkózó és rezsibiztos szavainak öklébe, mikor egy kérdést tett fel, de rosszkor: „Elnézést kérek, eligazítani nem én szoktam, hanem az ön gazdája, Simicska! Tehát ők szokták eligazítani az újságírókat, a lapokat, hogy mit kell csinálni. Én aztán még soha senkit nem igazítottam el, úgyhogy nekem erről ez a véleményem.”

Németh nem csak a média és a kommunisták ellen, de tulajdonképpen bárki ellen kiáll: mikor a csepeli választásokról, az ott ellene induló jelöltekről kérdezték, lezser magabiztossággal mondta, „felőlem Gobbi Hilda is elindulhat”.

Egy interjújában pedig az egész világot helyre tette: „Van a valódi valóság, amiről Orbán Viktor beszél, és van az elmúlt néhány évtizedben a liberális diktatúra által felépített álvalóság.” És ami ennek ellentmond – „hablaty, hamuka, duma, hazugság. Mondjam még másképp?” Igaz ez a Paks 2-ről szóló hírekre is, folytatta az említett interjúban. „Paksozunk? A fiam azzal jött haza az iskolából, hogy van egy vicce. Hogy hívják az atomfertőzött nyulat? Paksifüles.”

Interjút a Népszavának is adott már Németh Szilárd. Vékony jégen álltunk, a nemzeti konzultációról volt szó:

Németh Szilárd - Az egy héttel meghosszabbított konzultáción egész pontosan 1 688 044-en vettek részt, és 99,1 százalékuknak megegyezett a véleménye velünk.

Népszava - Ez lenne a brutális siker?

Németh Szilárd - Nekem annak tűnik, tehát ebben nem fogunk tudni megegyezni. Azt látom, hogy ön Soros pártján áll, én pedig a magyar emberekén.

A gyanú nem csekélység, Németh nem sorosozik ok nélkül. Ahogy mondta, „a családommal is sokszor nem értünk egyet, de sosem mondtam még a feleségemnek, hogy Soros küldte”.