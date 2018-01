Milliós bírságot érhet a rossz számla

Kevesebb, mint fél év felkészülési idő maradt az online számla-adatszolgáltatás bevezetésére, ami nehéz helyzetbe hozza az érintett vállalkozásokat – különösen azokat, amelyek saját számlázási, ügyviteli rendszert használnak. Az ezzel kapcsolatos újabb jogszabály-tervezetek és a programozáshoz szükséges technikai paraméterek ugyanis csak a múlt hét végén jelentek meg, ezért eddig nem lehetett elkezdeni a felkészülést. Márpedig ha valaki csúszik a rendszer elindításával, vagy nem megfelelően küldi át az adatokat, milliós bírságot kockáztat, a számla befogadója pedig elvesztheti áfa-levonási jogát – hívta fel a figyelmet Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető adótanácsadója.

Július 1-jétől azokat a számlákat, amelyek adóalanyok közötti, belföldi áfás ügyletekről szólnak, valamint amelyekben az áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot, tételesen és valós időben be kell majd jelenteni az adóhatóságnak a számlázó programok és az adóhatóság rendszere közötti gép-gép kapcsolat segítségével. Adatszolgáltatásra kötelezettek azok a külföldi vállalkozások is, amelyek Magyarországon regisztráltak az áfában. A kizárólag online pénztárgépet használóknak ezzel kapcsolatban sincs teendőjük. A nyomtatvány használatával kiállított „kézi számlák” azonban nem maradnak ki az adatszolgáltatásból. Esetükben a 100 ezer és 500 ezer forint közötti áfatartalmú számlákról öt, az 500 ezer forint felettiekről pedig egy munkanapon belül kell jelentést küldeni.

Jancsa-Pék Judit megjegyezte: bár most rohamtempóban kell programozni, a fejlesztés csupán technikai részletkérdés. Sokkal nagyobb jelentőséggel bír majd a jövőben a bemenő adatok megfelelősége. Az online számla-adatszolgáltatás ugyanis gyakorlatilag azonnali adóellenőrzéseket is jelent majd. A pénztárgép, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer és a közúti fuvarozás, a hagyományos belföldi adóadatbázisok és a nemzetközi kontrolladatok összevetésével ugyanis azonnal ki fognak ugrani a véletlen hibák és rosszhiszemű visszaélések is.

Ha pedig valaki hibázik, komoly büntetésre számíthat. Sztankó Dániel, az RSM Hungary pénzügyi képviseleti csoportvezetője úgy fogalmazott: még második olvasatra is megdöbbentőek a rendelettervezetben felsorolt szankciók. Akik ugyanis az online jelentési kötelezettségnek nem, vagy késve tesznek eleget, számlánként akár 500 ezer forintos bírsággal is sújthatóak. Ha például egy külföldi vállalkozás más tagállamból hoz be havonta tíz, egyenként nettó 500 ezer forint értékű szállítmányt, és értékesíti itthon 27 százalékos áfával, majd befizeti a számlánkénti 135 ezer forintos áfát, de az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget, akkor esetében a szankció összege akár 5 millió forint is lehet. Ez a teljes havi áfateher csaknem ötszörösét teszi ki, annak ellenére, hogy a vállalkozás szabályosan, időben befizette az áfát. Sztankó Dániel szerint az adóhatóság valós gyakorlata ugyanakkor valószínűleg nem lesz ennyire szigorú, és eleinte várhatóan csak figyelmeztetni fog.

Az áfabevallás tervezetét is elkészítené a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nagy erőkkel dolgozik az e-számlarendszer kialakításán, hogy július 1-én zökkenőmentes legyen az átállás. A következő nagy feladat a vállalkozások áfabevallás-tervezetének kiajánlása lehet - jelentette be csütörtökön Tállai András, adóügyekért felelős államtitkár Gyulán. Hogy ezt azonban hogyan készítenék el, annak részleteit egyelőre homályban hagyta. Januártól egyébként a jövedékiadó-bevallás tervezetét is a NAV készíti el, ami Tállai szavai szerint 600 ezer vállalkozás számára jelent bürokráciacsökkentést. Az adóhatóság emelett tavaly 4 millió ember személyijövedelemadó-bevallását is elkészítette: "ennél jobban nem lehet csökkenteni a bürokráciát" - fogalmazott a NAV vezetője.







Varga Dóra