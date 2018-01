Butykosblues

A dakota lónak is négy lába van, mégis megbotlik. Ez jut eszembe a Tiborcz-ügyről. Az internet gonosz népe a miniszterelnök vejét Tiborcz-gyerekként emlegeti, ami eléggé igazságtalan. A hírhedt fénykép lehet az oka, amin a fiatal lánykérő kockás inges apósával kvaterkázva pálinkás butykost szorongat. Alárendelt szerepet játszik, arcán gyermeki rajongás tükröződik.

Tiborcz a párt keresztapája mellől indította karrierjét, valakinek a valakije volt. Simicska Lajos Közgépe karolta fel, a Lázár-féle Hódmezővásárhelyen startolt az Elios nagy közvilágítási projektjével. A cég ügyeinek most, az Európai Csalás Elleni Hivatalnak köszönhetően, kicsinyke hullámai kezdenek itthon is fodrozódni. Tizenhárom milliárd forint volna a tét, amiből persze sose lesz ügy. Megérzés.

Az ismert módon történt minden. Kitaláltak egy bulit, esetünkben a Noszty-fiúnak. Ha nem a föld a lopás tárgya (tényleg, a 2013-as milliárdos földalapú támogatások kamu-visszaigénylési ügye mikor lép már bírói szakba?), akkor jó a lámpaizzó-csere is. Megszimatolták, hogy LED-es izzókra lehet cserélni a régi villanykörtéket (na jó, halogén lámpákat), és lehúzták vele a fideszes önkormányzatokat. Hogy mertek volna ellent mondani Szekszárdon és Szolnokon a pártközpontos ukáznak? Tiborcz személye – ’a Viktor veje! hallottátok?’ – nyomatékot adott a tennivalóknak. Ami Orbántól származik, annak jónak kell lennie, slussz.

A hőskorban – ami a Simicska-féle Közgép fénykorának is tekinthető - az Elios bevételeinek 90 százaléka fideszes önkormányzatoknál termelődött. Európai pénzből. Most azt kéne elmagyarázni, s már föl is zengtek a lázári fanfárok, hogy nem a pálinkás vej a hunyó, hiszen ő csak az Elios társtulajdonosa volt. Hanem ott állt ugrásra készen a velejéig romlott Simicska Lajos a Közgéppel.

Szép időszak előtt állunk, igyunk sok pálinkát. Biztos választ kapunk arra, hogy hova lett az Európai Unió pénze, amiről tudjuk, hogy a mienk is. Na, amikor lopnak, azt szokták tőlünk ellopni.

Rab László