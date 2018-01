DNS-vizsgálat - Ebeknél 3 hét, gyilkosoknál 3 év is lehet

Megkezdte a hazánk területén megszületett, törzskönyvezésre szánt magyar ebfajták egyedeinek kötelező, DNS alapú származásellenőrzését a Nébih. A kutyák vizsgálata három hét, a gyilkosoké három év is lehet.

Egy új jogszabály azon magyar ebfajtákhoz tartozó, törzskönyvezendő egyedek esetében írja elő kötelezően a vizsgálatot, amelyek 2018. január 1-jét követően, Magyarországon születtek. Ide tartozik tehát a drótszőrű és a rövidszőrű magyar vizsla, az erdélyi kopó, a komondor, a kuvasz, a magyar agár, a mudi, a puli, és a pumi kölykök. A származásellenőrzés a kutya apja (kan), anyja (szuka) és az utód DNS profiljának összehasonlítását jelenti, célja a szülői származás kétséget kizáró megerősítése.

A laboratóriumi vizsgálatok mintegy három hetet vesznek igénybe. Az eredményeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közvetlenül a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségéhez, illetve az illetékes elismert ebtenyésztő szervezethez juttatja el annak érdekében, hogy a kölykök mielőbb nemzetközileg elfogadott (FCI) törzskönyvet kaphassanak.

Az utód származásellenőrzésének feltétele, hogy ismert legyen a szülők genomtérképe is, az apa és az anya esetében azonban elegendő egyszer, az első alom vizsgálatakor elvégezni a kötelező mintavételt. A már megvizsgált egyedek genetikai paramétereit a hatóság adatbázisban gyűjti, így azok a későbbiekben bármikor visszakereshetők.

Amint arról négy évvel ezelőtt a Népszava is beszámolt, egy ároktői rablógyilkos banda tagjait azért kellett kiengedni a letartóztatásból, mert három évig nem készült el a DNS-vizsgálat eredménye. A bíróság akkor megállapította, hogy a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézetet hibája a késés, és emiatt 400 ezer forintra meg is bírságolta, mert az előre kiszabott határidőhöz képest is egy évet és négy hónapot késtek. A végül 2013. márciusára elkészített szakértői vélemény viszont nem volt kielégítő, így még kiegészítő vizsgálatot is el kellett rendelniük. Ez sem készült el időre, így nem tudtak ítéletet hirdetni.

Magyar György ügyvéd akkor lapunknak elmondta: gyakran hónapokat húzódik a súlyos, életellenes bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások lefolytatása, mert a kirendelt szakértő vegyszerhiány miatt nem képesek a vizsgálatot elvégezni. Ilyen esetekben a gyanúsított előzetes letartóztatásban várja az eljárás végét. Egy alapos DNS-vizsgálat ára 150 ezer forint, a szűrőteszt elvégzése 30 ezerbe kerül.

A kutyák eszerint elsőbbséget élveznek a gyilkosokkal szemben.

Veress Jenő