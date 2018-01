Trump esküszik, hogy nem volt összejátszás

Donald Trump kész eskü alatt válaszolni Robert Mueller különleges ügyész kérdéseire a 2016-os elnökválasztási kampány orosz befolyásolása ügyében.

Az amerikai elnök azelőtt beszélt erről újságíróknak, hogy elrepült volna Svájcba, ahol Davosban részt vesz a Világgazdasági Fórumon. A Mueller - volt FBI-igazgató - által létrehozott és vezetett hivatal az igazságügyi tárca megbízásából azt igyekszik kivizsgálni, hogy milyen módon befolyásolta Oroszország a 2016-os elnökválasztási kampányt. Az amerikai hírszerzés korábban olyan jelentést tett közzé, amely szerint Vlagyimír Putyin orosz elnök ilyen beavatkozásra utasította az orosz különleges szolgálatokat.

Muellerék vizsgálódása főként arra összpontosít, összejátszott-e Oroszországgal Trump republikánus elnökjelölt kampánystábja. Az már közismert, hogy Trump családtagjai, illetve a kampánycsapat vezető emberei folytattak megbeszéléseket orosz személyekkel. Volt olyan találkozó, amelyen egybehangzó értesülések szerint arról volt szó, rendelkeznek-e az oroszok bármivel, ami kompromittáló jellegű Trump demokrata párti elnökjelölt-riválisára, Hillary Clintonra nézve.

Az elnök most is azt ismételgette az újságíróknak, hogy semmilyen összejátszás nem volt az oroszokkal, és ő ezzel kapcsolatban semmit nem próbált eltussolni. Erről kész eskü alatt nyilatkozni, és válaszolni Mueller kérdéseire – jelentette ki. Ezzel némiképp ellentmondott néhány nappal korábbi nyilatkozatának, miszerint miután Mueller hivatala szerinte eddig semmilyen bizonyítékkal nem tudott előállni, most már valószínűtlen, hogy sor kerülne az ő meghallgatására.

Muellerék azonban már több vádemelésig eljutottak a Trump-kampánycsapat egyes volt tagjaival szemben – igaz, a nekik felrótt cselekmények kapcsán eddig nem merült fel Donald Trump közvetlen érintettségére utaló információ az oroszokkal való bármilyen összejátszást illetően.

Kulcsfigurának látszik az ügyben Michael Flynn, aki egy ideig Trump elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt, és akit azzal vádolt meg Mueller hivatala: eltitkolta a nyomozók előtt egy korábbi FBI-vizsgálat során azt a tényt, hogy még Trump hivatalba lépése előtt konzultált a washingtoni orosz nagykövettel az Oroszország ellen – az Ukrajnával szembeni agresszív orosz fellépés miatt – elrendelt amerikai szankciók kérdéséről. Flynn elismerte bűnösségét, és kinyilvánította készségét arra, hogy információszolgáltatás tekintetében együttműködjék Mueller hivatalával.

Nem ismeretes, hogy a sajtónyilatkozatoktól következetesen elzárkózó Mueller miket tudott meg Flynntől, de annek híre ment, hogy a különleges ügyész újabban a Trump hivatalba lépése utáni időszakra fordítja a figyelmét – arra, amikor Trump leváltotta James Comey FBI-igazgatót. Comey és Trump – nyilvános nyilatkozataik tanúsága szerint – egészen eltérően emlékeznek vissza kettejük négyszemközti beszélgetésére, amelyre még Comey leváltása előtt került sor. Trump tagadja Comey azon állítását, hogy azt jelezte volna a beszélgetés során, ne folytassa tovább Michael Flynn elleni vizsgálódásait.

Mueller hivatala már csaknem az összes volt Trump-munkatársat meghallgatta, lassan ideje „ráfordulnia” magára az elnökre. Ezt a hivatal jelezte is, és Trump – e legutóbbi megnyilatkozása szerint – nyitott arra, hogy leüljön a különleges ügyésszel és embereivel. Időpontot még nem tűztek ki a meghallgatásra, de Trump úgy vélekedett, az mintegy két-három hét múlva lehet esedékes.

Kárpáti János