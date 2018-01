Bárki lehet válogatott Georges Leekensnél

A magyarok belga szövetségi kapitánya az év első felében sorra kerülő barátságos mérkőzések után már látni szeretné, hogy kikre számíthat a labdarúgó Nemzetek Ligájában.

Tíz találkozó, amelyből hat tétmérkőzés – az NL szerdai sorsolása után tudható, ennyi biztosan vár a nemzeti tizenegyre 2018-ban.

A 2017 októberének végén kinevezett, ám a kispadon Szélesi Zoltán ideiglenes megbízása miatt csupán az idén márciusban debütáló kapitány, Georges Leekens vélhetően tökéletesen tisztában van vele, hogy a tavalyi kudarcok után nehéz örökséget vett át, így minden adandó alkalmat kihasználna a csapatépítésre: márciusban és júniusban is két-két edzőmérkőzéssel számol, igaz, jelen állás szerint csak a tavaszi találkozók időpontja és a riválisok kiléte ismert (előbb Kazahsztán, majd Skócia vendégszerepel Magyarországon). A munka mindenesetre - például a riválisok korábbi párharcainak elemzésével - máris elkezdődött.

"Mindenki. Viccet félretéve: mindenki. Az U17-es, az U19-es és az U21-es korosztályt is figyelem" – felelte a belga szakember Telkiben tegnap lapunk azon kérdésére, amely arra irányult: napjainkban hány játékos neve szerepel a noteszében és kik azok a futballisták, akikre számít a bemutatkozásakor? - Számomra az a legfontosabb, hogy lássam a labdarúgókon, hogy játszani szeretnének a válogatottban, s ezért a klubcsapataikban is mindent megtesznek. Limitált, hogy egyszerre hány játékost tudunk meghívni, így az lesz a döntő, hogy kik azok, akik képesek lesznek erősíteni a csapatszellemet, kik tudnak beilleszkedni abba a szerkezetbe, amelyben gondolkodom. Klub- és válogatott szinten is rendkívül sűrűnek ígérkezik a szeptembertől novemberig tartó néhány hét, ezért fontos, hogy mielőbb lássam, melyik játékosokra számíthatok, kik azok, akik végig tudják csinálni velünk ezt az időszakot. Éppen ezért a felkészülési mérkőzéseinknek is egy bővebb, huszonhét-huszonnyolc fős kerettel fogunk nekivágni – árulta el a belga szakember.

Az igyekezet azért sem véletlen, mert amint azt Leekens is megjegyezte, a rendelkezésre álló időintervallum meglehetősen szűkös. Mint ismert, az ősztől startol a legújabb nemzetközi futballsorozat, az Európa-bajnoki kvalifikációs lehetőséggel is kecsegtető Nemzetek Ligája, szerda óta pedig az sem titok, hogy Magyarországot az NL C ligájának 2. csoportjába sorolták – a világranglista szerinti sorrendben haladva Görögország, Finnország és Észtország társaságában.

"Számunkra minden meccs legalább olyan fontos addig is, mint a Bajnokok Ligája döntője, maximálisan ki kell használnunk az időt szeptemberig a felkészülésre" - mondta a belga szakvezető a válogatott edzőközpontjában megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette: a kazahok játéka az észtekéhez, míg a skótok stílusa a finnekhez hasonlítható, Belgiumból pedig videofelvételeket is kapott a belgák Görögország és Észtország elleni legutóbbi összecsapásairól, amelyek segíthetik a munkáját. Leekens szerint szoros lesz a csoport, amelynek végkimenetele szempontjából sok múlhat az utolsó két mérkőzésen (amikor Észtországot és Finnországot fogadja a magyar csapat). A tréner úgy véli, előfordulhat, hogy a finnek elleni zárótalálkozón múlik minden. - A szurkolók ezeken az összecsapásokon nagyon sokat segíthetnek – tette hozzá.

A drukkerek biztosan szívesen segítenének, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy akkor még a Leekens-gárda számára legyen tétje a küzdelemsorozatnak.

Hatos Szabolcs