Fucsovics - Áttört a gát, a legjobb harminc a cél

Öt nappal ezelőtt még Roger Federer ellen játszott Melbourne-ben Grand Slam-nyolcaddöntőt Fucsovics Márton, tegnap pedig már Budapesten tartott sajtótájékoztatót, ahol fülig érő szájjal értékelte az elmúlt néhány hét eredményeit. Egy hónapos ázsiai-ausztráliai túrájáról elmondta, az indiai Púnában öt meccslabdáról kapott ki a nyolcaddöntőben, de utólag örül, hogy így alakult, mert több ideje maradt akklimatizálódni Canberrában. Az ottani challenger tornán megnyert első fordulós mérkőzés után „kinyílt” előtte az út, mivel alacsonyabban rangsorolt ellenfelek következtek, majd a döntőben attól az Andreas Seppitől kapott ki, aki volt top 20-as, és Federert is legyőzte már.

„Melbourne-ben aztán végre átszakadt a gát, főtáblás meccset nyertem – elevenítette fel a Radu Albot elleni sikerét Fucsovics, aki több érdekes kulisszatitkot is megosztott az újságírókkal. – Juan Martin del Potróé volt a felettem lévő szekrény az öltözőben, és folyton elfoglalta a padot, ezért állva kellett öltöznöm, aztán amikor a harmadik körben kiesett, vagyis nálam hamarabb, akkor utána már lett helyem” – idézte fel az Australian Opent Fucsovics, hozzátéve, városnézésre ezúttal nem maradt ideje, mivel minden napját a tenisz töltötte ki. „Federer a pályán, majd az öltözőben is gratulált, és elmondta, örül, hogy Grand Slam-tornán lát viszont, miután tavaly edzettünk néhány napot Svájcban.

A 36 éves klasszis mellett a korábbi világelső Novak Djokovic és a legendás John McEnroe is gratulált Fucsovicsnak, aki tavaly a világranglista 159. helyéről kezdte az évet, a jövő heti ATP-rangsorban viszont már a 63. lesz. Edzője, Sávolt Attila azt mondta, nehezen hagyták ott Melbourne-t, és nagy élmény volt a Grand Slam-torna. „Két éve az Australian Open volt az első közös tornánk, Marci még a selejtezőben indult, és az edzések mellett meditációs gyakorlatokat is végeztünk. Ő azt képzelte el maga elé, hogy Roger Federerrel a Rod Laver Arénában játszik, ami idén megvalósult” – jelentette ki a tréner, kifejtve, tanítványa első szervája még kicsit hullámzó, de dolgoznak a javításán.

Noha Fucsovics számára véget ért az ausztráliai kaland, az urak mezőnyében még hárman versenyben vannak. Marin Cilic a Federer-Csung Hje On párharc győztesével meccselhet majd. A Népszava érdeklődésére Fucsovics elmondta, hogy svájci legyőzőjét tartja a legnagyobb favoritnak. "Játszottam és edzettem is Csung ellen, két szettben nagyon simán megvert. Biztos vagyok benne, ha idén nem is, de top tízes teniszező lesz belőle, azért úgy gondolom, hogy az „öreg” Federer ezt a tornát be fogja húzni – vélekedett a nyíregyházi teniszező, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy a mostani sikerek tükrében, miképpen változtak az idei célkitűzések.

– Szeretném megtartani a top százas pozíciómat, s ha lehet, akkor betörni a legjobb ötvenbe. Ez most látótávolságon belül került, a következő merészebb célom pedig az, hogy a top harmincba lépjek.

Sikerei révén Federer ellen már szponzorfelirat is díszelgett Fucsovics dresszén, ennek kapcsán arról kérdeztük, milyen újabb kapuk nyílnak meg előtte. – Szerencsére egyre több szponzor jelentkezik, örülök, hogy ennyien felfigyeltek rám, ráadásul nem csak itthonról, hanem külföldről is vannak megkeresések.

A jövő hétvégi belgiumi Davis Kupa-nyolcaddöntőről szólva Fucsovics úgy vélekedett, hogy a magyar válogatott képes a meglepetésre, és nem esélytelenként láp pályára Liége-ben a legutóbb döntős házigazdák ellen. A DK után a budapesti challenger torna, majd Marseille, Dubaj, Indian Wells és Miami következik a versenynaptárában.

Ugyanakkor az Australian Open küzdelmei a hölgyeknél sem értek még véget. A korábbi világelső dán Caroline Wozniacki a jelenlegi ranglistavezető román Simona Haleppel meccselhet majd a győztesnek járó trófeáért. A mai nap folyamán Babos Tímea is pályára lép majd, a francia Kristina Mladenovic oldalán a női páros döntőjében lesz érdekelt magyar idő szerint reggel hat órakor, majd az indiai Rohan Bopannával vegyes párosban a fináléba jutásért játszik.

Korom Milán