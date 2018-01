Családbarát kormány? - Inkább kilakoltat, mint felújít

Ha lejár a szerződésük, mehetnek világgá a kőbányai Bihari utca egyik életveszélyesnek nyilvánított házának lakói. Az önkormányzat ledózerolja az otthonukat.

Négy gyereket nevelek, nincs tartozásom, a kőbányai önkormányzat mégis az utcára akart tenni a kilakoltatási moratórium kellős közepén – mondta legkisebb, néhány hónapos gyerekét a karjában tartva Baranyi Nikoletta a helyi képviselő-testület csütörtöki ülése után. A nő abban a Bihari utcai bérházban lakik, amelyet 2010-ben több mint 600 millió forintért újítottak fel, ám most mégis lebontanák, mert egy szakértői jelentés szerint életveszélyesek az épület függőfolyosói. Azt nem tudni, mennyibe kerülne a felújítás, erről ugyanis nem készült hivatalos becslés, de az önkormányzat szerint olcsóbb, ha elbontják az egész épületet. A helyi vezetés emiatt úgy döntött, nyárig kiüríti mind a 73, kizárólag a kerület tulajdonában lévő lakást, a határozott szerződéssel rendelkező bérlők többségének pedig sorra kiküldték a kiköltözésre felszólító határozatokat. A több száz lakó természetesen nem tud hova menni, ezért továbbra is otthonaikban maradtak, bízva abban, hogy végül vagy kapnak egy megfelelő cserelakás-ajánlatot, vagy mégis felújítják a házat.

– Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen más megoldás létezik a bontás helyett, a lakók jelentős része még tartozással sem rendelkezik – mondta a nagyjából egy tucat érintett részvételével zajló képviselő-testületi ülésen Tóth Balázs, az LMP helyi képviselője. A politikus benyújtott egy javaslatot is, amely a polgármestert arra kötelezte volna, hogy mindenre kiterjedő tervet készítsen a kialakult helyzet kezelésére, az önkormányzatnak pedig azt írta volna elő, hogy ha mégis le kell bontani a házat, akkor gondoskodjon a lakosok elhelyezéséről is. A fideszes többségű testület végül csak egy módosított javaslatot támogatott, az előterjesztés második felét kivették, így azt nem garantálták, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkező lakóknak később is lesz hova hazamenniük.

- A tervet ráadásul május 31-ig, a kilakoltatási moratórium utáni időpontra kell elkészíteni, így könnyen előfordulhat, hogy többen már csak hajléktalanként értesülnek a jelentés eredményről – mutatott rá Udvarhelyi Tessza, a lakókat segítő A Város Mindenkié nevű szervezet tagja.

Baranyi Nikoletta és családja például hétfőn kapta meg a csütörtöki kilakoltatásról szóló papírt, a lépést pedig csak az utolsó pillanatban, szerdán sikerült megakadályozni. A jegyző az utolsó pillanatban elismerte, hogy jogszerűtlen lenne a lépés. A lakók képviseletében eljáró ügyvéd, Édes András ugyanakkor jelezte, hogy házban történt „jogsértő” lépések miatt februárban próbapert indít az önkormányzat ellen.

Sok lakó ugyanakkor amiatt aggódik, hogy jogilag mindent rendben talál majd a bíróság, az önkormányzat ugyanis betartja a törvényt, amikor csak a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező lakóknak tesz cserelakás-ajánlatot. Udvarhelyi Tessza mégis úgy vélte, hogy az önkormányzatnak, mint felelős közhatalomnak nem szabad utcára tennie a lakókat, mert hiába az előző vezetés idején rontották el a felújítást, a mostani képviselők is felelősséggel tartoznak a lakókért. – Ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy nem volt megfelelő a renoválás – tette hozzá. Az önkormányzat egyébként néhány esetben - általában tartozás nélküli vagy beteg lakóknak - úgy is kínált valamilyen cserelakást. hogy az érintettnek csak határozott idejű szerződése volt. Ez azonban csak látszólag jelent megoldást, a javasolt ingatlanok ugyanis néha gettószerű környezetben voltak.

Kovács Róbert polgármester a lakók meghallgatása után röviden kommentálta a helyzetet, leginkább a kerület előző szocialista vezetésére mutogatott. Jelezte azt is, hogy évekkel korábban feljelentést is tettek az ügyben, de ezt végül a rendőrség elutasította.

A lakókat nem nyugtatta meg, hogy a polgármester szerint a korábbi szocialista vezetés tehet a kialakult helyzetről, ők csak attól tartanak, hogy hamarosan hajléktalanná válnak. – Ha az utcára kerülünk, akkor a gyámügy elveszi a gyerekeimet. Azt hittem, a kormány a családegyesítésért dolgozik, nem a szétszakításért – mondta Daru Krisztina, aki Bihari utcai lakásában egyedül neveli négy gyerekét. Nincs jobb helyzetben az az idős asszony sem, akinek férjével együtt tavaly szeptember 31-ig kellett volna kiköltöznie. - Betegek vagyunk és idősek. 63 évesen már nem bírnánk ki az utcát – mondta.

Lőrincz Tamás