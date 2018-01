Dalszerzőcsúcs Budapesten

Közép-kelet-európai szinten is egyedülálló eseménnyel várja a könnyűzene alkotóit február 1-én a Dalszerző Expo (DEX) a Budapest Music Centerben. Az egynapos rendezvényen az Artisjus a pályájuk elején járó zenészeknek, valamint a már befutott szerzőknek, producereknek teremt új lehetőséget a fejlődésre, kapcsolatépítésre és alkotásra.

A program keretében a dalszerző szakma élvonalbeli képviselői osztják meg tapasztalataikat, így például a számos világsztárral – többek között Beyoncéval, Chris Brownnal és Kelly Rowlanddel – együtt dolgozó, Grammy-díjas amerikai Courtney Harrell, honfitársa, a Forbes Harmincan 30 alatt listáján is szereplő Ebonie Smith, vagy éppen a Disneyvel és Lady Gagával is együttműködő svéd producer, Niclas Molinder. A szakma hazai sztárjai is képviselik magukat: életmű-beszélgetés keretében lép színpadra Bródy János, Palya Bea pedig különleges alkotási módszereinek kulisszatitkaiba avatja be a látogatókat.

Önálló teremben kap helyet az elsősorban film- és reklámzenével foglalkozó alkalmazott zenei műfaj. Itt olyan kérdésekre lehet választ kapni, mint például hogyan lesz valakiből elismert reklámzeneszerző, vagy melyek a legfontosabb szempontok és technikák, amelyekkel a szerző a történetmesélést segítheti? Az előadásokon a legtöbbet foglalkoztatott magyar szakemberek szólalnak meg, így a Müpa és a Klasszik Rádió hangarculatának megalkotója, Alpár Balázs, a Coca-Colának, a McDonald’s-nak vagy a Vodafone-nak is alkotó Fodor Máriusz, illetve a Terápia című sorozat, az Oscar-díjas Mindenki vagy az idei Oscar-jelölt Testről és lélekről film zeneszerzője, Balázs Ádám.

A Dalszerző Expo napja az Artisjus-díj ünnepélyes átadójával zárul, ahol kiderül, hogy kiket szavazott meg a szakma a könnyűzene, a komolyzene és az irodalom legjobb szerzőinek 2017-ben. Az expo után veszi kezdetét a svéd alapítású Songwriting Camp Budapesten: a nemzetközi dalszerző táborban három napon át a budapesti Brody Studios-ban ír majd zenét huszonegy alkotó, köztük hét magyar szerző.

V. A.