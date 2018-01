Német áttörés a MITEM-en

A falat sikerült áttörni - fogalmazott Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója annak kapcsán, hogy újra lesznek német előadások a Madách Nemzetközi Színházi Találkozón (MITEM-en). Korábban a Burgtheater művészeinek a megnyilvánulása okozott botrányt a fesztiválon, aggódtak ugyanis a magyar demokráciáért és ezt a vendégjátékukat követően el is mondták a színpadon. A tavalyi programban nem szerepelt sem osztrák, sem német teátrum a fesztiválon. Idén viszont négy német előadás is látható lesz, köztük két berlini produkció. Oliver Reese, aki az idei évadtól a Berliner Ensemble igazgatója, videoüzenetében úgy fogalmazott, hogy két politikus darabbal érkeznek. Az egyiket, Günter Grass A bádogdob című művét, ő rendezi, a másikat pedig, a teátrum idei évadának nyitóelőadását Bertolt Brecht A kaukázusi krétakör című drámáját az egyedi értelmezéseiről elhíresült neves rendező Michael Thalheimer vitte színre.

A programban április 10. és 29. között a budapesti Nemzeti Színházban egyébként tizennégy ország huszonhat előadását láthatja a fesztivál közönsége. A találkozón Magyarország mellett Oroszország, Ukrajna, Németország, Románia, Észtország, Belgium, Libanon, Olaszország, Tunézia, India, Szerbia, Szlovénia és Horvátország színházai vesznek részt. A MITEM előadásainak rendezői között van az említetteken kívül Antonio Latella, Eimuntas Nekrosius, Valerij Fokin, Rimas Tuminas, Elmo Nüganen, Andrej Mogucsij és Vlad Troickij is. A találkozón a milánói Piccolo Teatro a Pinokkiót mutatja be. A sorozatra akárcsak a korábbi években, idén is 200 millió forint áll rendelkezésre. Úgy tudjuk, Vidnyánszky Attila a jövő szerdai határidőig ismét beadja pályázatát a színház további vezetésére.

B. Gy.