Hatodik olimpiáján a svájci klasszis

Hatodik olimpiájára készül a négyszeres ötkarikás aranyérmes Simon Ammann síugró. A 36 éves svájci klasszis, aki Salt Lake Cityben (2002) és Vancouverben (2010) is duplázni tudott, 1998-ban Naganóban ugrott először olimpián. Ammann négy olimpiai aranya mellett nyert síugró- és sírepülő- világbajnokságot is, míg a 2009–2010-es idényben elhódította az összetett Világkupa-győztesnek járó kristálygömböt is. A pjongcsangi játékok síugró döntőit február 10-én (normálsánc) és 17-én (nagysánc) rendezik.