Soros elmondta, mikor tért rossz útra Orbán

A magyar miniszterelnökről közölt portrét a Financial Times brit gazdasági szaklap, amiben Soros György is megszólalt. A milliárdos szerint Orbán akkor tért igazán rossz útra, amikor gazdaggá tette az apját azzal, hogy kvázi monopóliumot biztosított neki útépítési anyagokra, amivel hatalmas vagyonra tett szert. Ekkor kezdte kiépíteni a maffiaállamot, ekkor szerezte meg igazán a hatalmat. A maffiaállam minősítést jegyző Magyar Bálint úgy nyilatkozott, a Fidesz nacionalista-konzervatív ideológiája csak egy politikai trükk, amiben nem hisz Orbán sem, csak a hatalom megragadása miatt találták ki. Kéri László politológus az egyetemista Orbánról beszélt, akit fiatalként is nagyon tehetségesnek látott: könnyen maga mellé állított másokat, de nézeteit nagyon agresszívan fejtette ki. A cikkben szó van Orbán kilencvenes évekbeli konzervatív fordulatáról is, Simicska Lajos felemelkedéséről és bukásáról, Mészáros Lőrincről, a Brüsszel- és menekültellenes kampányokról, de említik az őcsényi hisztériát és a levágott Soros-disznót is.