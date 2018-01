Szarvascsorda szokott be a siroki lakótelepre

Az elmúlt hetekben többször is békés szarvascsapat tűnt fel Sirok lakótelepi részén- számol be róla a heol.hu.

A nagyvadak először a hulladéktárolók mellé helyezett gyümölcs-, zöldségmaradékra bukkantak rá, majd a közeli erdőből vissza-visszatértek körülnézni, hátha találnak ezeken a helyeken máskor is valami harapnivalót. Az állatbarátok etetésbe kezdtek, a zöldségmaradványokat a fák, bokrok alá dugdosták.

Amennyire kedvesnek tűnik a jelenség, sajnos olyan káros is – mondta a lapnak Tuza Gábor polgármester, aki a napokban felhívást tett közzé, amelyben arra kéri a lakosokat, hogy ne etessék tovább a vadakat belterületen. Szerencsésebb, ha a megszokott környezetükben, az erdőben keresik a táplálékot. Sajnos a négy bikából, két tehénből és két borjúból álló kis csapat nemcsak a kitett gyümölcsmaradékot kóstolgatja, hanem a többéves szép tujasort is lelegelték már a játszótér mellett, s a díszcserjéket, a fákat is alaposan letarolták. A vadásztársaság szakemberei egyébként gondoskodnak a vadak etetéséről természetes élőhelyeiken, tehát ez nem a lakosság dolga. Arra kérnek tehát mindenkit, ne nehezítsék meg az önkormányzat és a társaságok dolgát, még ha jó szándék is vezérli az állatbarátokat.