Valódi versenyt eredményezhet, hogy az áprilisi választás előtt több kereskedelmi tévé is sugároz politikai reklámokat. Négy éve ezt pusztán a közszolgálatinak már akkor is csak csúfolt médiumok tették meg. Így lényegében teljesült a hatalom óhaja, hogy a polgárok csak olyan helyekről tájékozódhassanak, ahol a hír- és politikai műsorok főleg a kormány és a kormányzó párt információit sugározzák. A szabályozás szerint az M1, a Duna Tv és a Kossuth Rádió ingyen és azonos műsoridőben adja az induló pártok hirdetéseit, a kereskedelmi tévék meg eldönthetik, kérnek-e belőlük. 2014-ben nem kértek, hiszen ezzel jelentős mennyiségű reklámidőtől estek volna el.

Most viszont az RTL Klub, valamint az ATV is érdemesnek látja, hogy így is bekapcsolódjon a kampányba. A TV2-nek - amely Andy Vajna tulajdonossá válása óta az információs szektorban lesüllyedt az úgynevezett közmédia szintjére -, valamint a kiegyensúlyozott tájékoztatással plakátokon is kérkedő Hír Tv-nek viszont a jelek szerint nem éri meg a részvétel. Nyilván jól átgondolták, mit miért tesznek.

Az RTL döntése azonban egészen új távlatokat nyit meg. Kétségkívül a legnézettebb csatornáról van szó, még ha a konkurencia ebbe nem nyugszik is bele. Hír- és információs műsorai továbbra is hiteles képet nyújtanak a magyar valóságról, és ezzel az egyre ritkább kivételek közé tartoznak. Feltehető, hogy a választási reklámokat is sokkal többen nézik majd - még ha a nézők a hirdetések közben gyakran elkapcsolnak is egy-egy adóról -, mint másutt. Így a pártok óriási lehetőséghez jutnak, hogy filmjeikkel meggyőzzék a választókat. Ami persze nagy felelősség is. A jelenlegi hatalom és a leváltására törő erők valódi küzdelmet vívhatnak - napjainkban kivételesen: egyenlő feltételek között.

A tévék, a pártok és a nézők ezzel csak nyerhetnek. Már megéri...

Sebes György