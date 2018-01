A választási bojkottról

A bojkott kérdését illetően egyetértek Dávid Ferencnek a Népszavában leírt gondolataival. Tény, hogy a választás bojkottálása a választások előtt pár hónappal nem időszerű. Egy ilyen lépés megtételéhez szükséges együtt gondolkodásra, a választókkal való elfogadtatására az ellenzéki pártok vezetői a jelenlegi helyzetben nem képesek. Nem hiszem, hogy a választás esetleges bojkottálása kétségbe ejtené a regnáló kormányt, hogy Orbán Viktornak rémálmai lennének, ha netán ellenzék nélkül kellene kormányoznia. Nyugodtan mondhatja: választáson való részvétel nem kötelező, a Tisztelt Ház pedig ellenzék nélkül is működik.

Az elmúlt nyolc évben ez be is bizonyosodott: a kormány közjogi eszközökkel lehetetlenné tette az ellenzék érdemi működését. Országunk első számú vezetőjének a legitimitás elvesztése sem okozna különösebb gondot, ő és stábja erre is találna magyarázatot. Támogatom Dávid Ferenc azon javaslatát, hogy menjünk el választani, nyilvánítsuk véleményt, hogy jó-e nekünk a jelenlegi rendszer, vagy sem. A meccset mindenképpen lejátsszák, de azt csak a pályán lehet megnyerni. A Fidesz nagyfokú támogatottsága ellenére sem lefutott még, április 8. hozhat meglepetést.

Maller Béla