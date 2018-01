Sípályarendőrség a hegyekben

Néhány országban sípályarendőrség felügyeli a sí-KRESZ betartását, s ha kell kiemelik, büntetik a rendbontókat.

Tíz pontba gyűjtötte össze a Nemzetközi Sí Szövetség a sípályákon kötelező közlekedési rendet, amelynek betartását sípályarendőrség is ügyeli – tudta meg Németh Péter. A CLB biztosítási alkusz cég értékesítési és kommunikációs igazgatója úgy tudja, egyelőre főként Olaszország sípályáin vannak jelen, s ha kell, büntetnek. Főként azt figyelik, renitens viselkedéssel nem kockáztatja-e valaki a többiek és saját maga testi épségét, biztonságát. Erre egyébként a biztosítók is kínosan figyelnek, mert kártérítés csak annak jár, aki nem önhibájából, például felelőtlenségből, túlzott hősködésből, erősen italos állapotban, netán bódító szerek hatása alatt sérül meg vagy másoknak okoz sérülést. Attól az ügyféltől ugyanis meg lehet tagadni a kártérítést, aki bizonyítottan és szándékosan kockáztatta a saját és mások testi épségét, s ennek következtében okozott balesetet. Ilyen esetben még a másnak okozott kárt is be lehet hajtani a vétkesen. Ez akár milliós nagyságrend is lehet, s örülhet, ha a sérült nem indít bírósági pert, amelyben húzós fájdalomdíjra kötelezik.

A FIS tíz pontja 1. Odafigyelés 2. Megfelelő sebesség 3. Kikerülés 4. Előzés 5. Körülnézés 6. Megállás a pályán 7. Gyalogos közlekedés 8. Táblák jelentése 9. Segítségnyújtás 10. Azonosítás

Síelés közben – is – igen gyorsan összejön a több százezer forintos, sőt milliós költségekkel járó baleset is, hiszen legtöbbször még egy egyszerű lábtöréses sérültet is csak helikopterrel lehet lehozni a hegyről és kórházba vinni. Ez önmagában több százezer forint, s akkor még nem beszéltünk az orvosi kezelésről, netán műtétről és kórházi ápolásról – szögezi le Németh Péter. Ezeket a költségeket a biztosítás fedezi. Már, ha van biztosítása a sérültnek. A biztosító ugyanis kifizet mindent, még annak a balesetnek a költségeit is, amelyet az ügyfele esetleg másnak okozott, ám utólag tüzetesen vizsgálja az esetet és mérlegeli a kártérítés jogosságát. Ekkor juthat olyan eredményre, hogy megtagadja a kártérítést, sőt még azt a kárt is behajtja rajta, amit esetleg másnak okozott.

A hegyi KRESZ nem tiltja az ittas állapotban való síelést, pedig nem ártana valamilyen módon szabályozni, mert jó néhány baleset oka az ittasság – véli Egri Katalin. A Síoktatók Magyarországi Szövetségének (SMSZ) elnöke szerint jó lenne a hazai síoktatás minőségén is javítani, hiszen a biztonság szempontjából az sem mindegy, hogy ki, milyen alapokkal indul egy sítúrának. Az SMSZ ezért a síoktatók számára négyfokozatú képzési és továbbképzési rendszert működtet. A szövetség a partner síiskolák képviselőivel közösen kidolgozta azt a szakmai feltételrendszert, amelynek teljesítése esetén a síiskola kérelmezheti az „SMSZ Által Minősített Síiskola” tanúsítvány megszerzéséhez szükséges eljárás lefolytatását.